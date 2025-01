“ONP debe hacerte recálculo con nueva liquidación de aportes”

ESPECIALISTA TE ENSEÑA CÓMO LOGRAR QUE TE RECONOZCAN DESCUENTOS POR GRATIFICACIONES, LAUDOS Y BONIFICACIONES

Por: Pablo Boggiano B.

Muchas son las razones que desconocen los jubilados que les impiden saber por qué se les paga montos irrisorios de 400, 500, o 700 soles de pensión. En charla exclusiva con “El Men”, el especialista en jubilación y estudios actuarios, Carlos Parra Morla, nos detalla las razones de fondo que involucran mucha deficiencia operativa y antitécnica por parte de la Oficina de Normalización Previsional )ONP) para calcular una pensión, por lo que los exhortó a solicitar una “nueva liquidación”, un oficio en el cual se solicita un recálculo de pensión, además de descuentos no reconocidos por gratificaciones, laudos, bonificaciones etc., que permitirán que cualquier ex trabajador que aportó por decenas de años al sistema previsional mejore su escala pensionaria.

¿Por qué razón el jubilado termina pidiendo un recálculo, la ONP hace el cálculo inicialmente mal?

No tanto hace mal, lo que pasa es que cuando tú te presentas a la ONP, tus papeles, tus certificados y en pocos casos, las boletas, la ONP toma el certificado y dice: ‘yo he trabajado 30 años’, ¿edad? ‘65 años’, entonces tienes una jubilación normal. Lo que hace la ONP, toma como referencia solamente los últimos 5 años, y como tiene registrado, lo debe tener o le pide a la empresa que le otorgue las aportaciones, en base a ello suman los 60 meses; o en el caso de obreros, los 6 años en semanas y lo divide entre meses y hace el cálculo del promedio, digamos la sumatoria de todo entre 60 meses te da el promedio mensual, y sobre eso te calcula la pensión en 2 etapas.

¿Cuáles son esas etapas y por qué no se puede calcular una pensión por los últimos 5 años?

Una primera te dice: ‘te voy a dar porque has cumplido, te voy a dar el 50% del promedio del sueldo de referencia’ y después te va a dar 2% por cada año adicional de 20 años, si tienes 30, 20 % más, y eso es tu pensión, ese cálculo, esa forma de proceder es antitécnico.

Ya tiene 50 años, no tiene ningún asidero técnico, porque no puedes calcular una pensión por los 5 últimos años, vamos a suponer que dejaste de trabajar 1 año o 2 años, en esos últimos 5 años, te fregaste porque la ONP te va a calcular, no 60 remuneraciones, sino 24 remuneraciones entre 60, por lo tanto tu pensión es muy baja. Segundo, no considera todas las remuneraciones, de descuento, gratificaciones, laudos, convenios, bonificaciones, solamente tu básico lo toma como referencia, mal, es antitécnico. Tres, porque te va a tomar 5 años atrás si tú has trabajado 30, en ninguna parte del mundo se hace eso, es antitécnico.

Tú tienes que tomar en cuenta como la AFP, por lo menos 10 a 20 años para tu cálculo de pensión, porque no tiene sentido que los últimos 5 años, si has sido obrero, 25 años o 30 años, o tienes la suerte de ser congresista, te voy a dar pensión de congresista habiendo aportado 5 años. Eso es el concepto que tiene esto, es antitécnico, anti actuarial, no tiene ni pies ni cabeza, un modelo desactualizado totalmente.

¿Cuáles son las deficiencias al momento de efectuar un cálculo?

Para tomar un cálculo, tú tienes que tener en cuenta su vida laboral, así es en todas partes del mundo, en España, en Francia. No puedes tomar un periodo salvo que hubiera una inflación, pero al menos los últimos 10 años como hace la AFP para el cálculo de tu pensión, eso es lo que tiene de malo el sistema que tenemos actualmente y afecta pues. Uno, no te consideran gratificaciones, bonificaciones, descuentos, hasta la liquidación, porque cuando te liquidan, te descuentan, porque la liquidación no es neta. Digamos, un obrero, por los 30 sueldos que recibe, esos 70 mil, 80 mil soles, y le descuentan: ‘señor, por qué no integra ese descuento de ONP que le hacen el 3% o el 9% ¿por qué no es parte de tu jubilación?’ Porque es un aporte que estás haciendo, si la ley establece los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, ese es el recalculo, pedir que la ONP haga una revisión, y si tienes asidero, le presentas y dices: ‘señor, acá se ha equivocado en sumar, ¿Por qué me ha puesto usted solamente 4 años, cuando tengo todos mis años completos?’. ‘No, señor, usted no ha trabajado un año, solamente he pagado facultativo’ ‘¿Y por facultativo solamente me da usted el mínimo?’. Son condiciones anti técnicas, si has laborado 30 años, y porque has aportado 3 años al final facultativo, te voy a dar una pensión de facultativo que es el mínimo, no tiene sentido, no es técnico.

Leer también [Fonavistas que ya cobraron recibirían nuevo pago con proceso de recálculo]

“NO HAY CONTROL PREVIO CON LA ONP”

-Un modelo previsional deficiente dará por ende menos pensión

Todo esto lleva a que la ONP tenga que hacer una reestructuración, ni vuelta que darle, no necesitas inventar la pólvora. Lo que tienes que hacer es que el modelo actuarial, los modelos previsionales de otorgamiento de pensión se cumplan. Yo he aportado 5 o 4 años de facultativo para cumplir mis 30 años, promedian eso por 10 años, o todos los 30 años, ¿por qué me vas a dar el mínimo si yo siempre he pagado bien? Sin embargo me voy con 400 soles, con 500 soles de pensión, eso es lo que no debe haber, eso es recálculo: buscar los elementos técnicos que permitan que la ONP te vuelva a revisar exhaustivamente tu tiempo de servicio, tus 5 o 6 años de aporte, y tu cálculo real, porque a veces hasta en sumar se equivocan.

Como tú no revisas, no sabes; te sale 380 soles de pensión, tú no sabes cómo salen esos 380 soles, esos 500 soles. La ONP nunca te dice: ‘señor, su pensión es de 800 soles o 700 soles y eso sale porque usted ganó tanto acá, aportó tanto acta, etc, y eso es el resultado, ¿está usted de acuerdo?’. ¨

Pero si dices: ‘no, yo he ganado más, he trabajado más tiempo’. No te da esa opción, tienes que apelar al proceso, tienes que reconsiderar con nuevas pruebas, 3 meses, 6 meses, 1 año, un juicio, ¿una demanda? 3 años, 6 años, al final te metes a la boca del lobo, un juicio de 10 años. A veces tienes que hablar con el juez, a veces hay mafias, eso no debe ser, eso es lo malo de nuestro sistema previsional no hay un control previo, no hay un control concurrente, incluido al mismo beneficiario, no hay eso, de frente lo mandan a tu casa.

ASÍ OBTIENES TU NUEVA LIQUIDACIÓN

-¿Qué necesita presentar un jubilado para lograr el recálculo?

Una sencilla carta, un modelo que yo he hecho de acuerdo a mi experiencia, presento a la ONP, ‘presunción de veracidad’, una serie de elementos legales, lo que más vale es la parte de liquidación: ‘señor, hágame una nueva liquidación’, la ONP me dice: ‘pero señor, quiere usted todo nuevo’, ‘eso es lo quiero señor, quiero saber si lo que usted me ha dado es verdad’.

Segundo, le pido los beneficios, gratificaciones si me faltan, intereses legales, si es que tengo, le pido bonificaciones. ‘No, señor, si por ley ya salió en El Peruano’. ‘Pero quiero que me lo diga pues, dígame, yo soy ignorante, yo no sé nada, y la ley me faculta’, y están en la obligación de darte, aumentos, aumento de pensión, aumento por edad. ‘Señor, usted no tiene 80 años, no le toca’. ‘Ya sé que a partir de los 80 me va a tocar’, todo esto hace que la ONP dice: ‘¿tanto tenemos que darle?’.

Pero es la verdad eso tiene que darle al jubilado, Fonaphu por ejemplo, que ya desapareció te dicen. No desapareció, no es verdad señor, el Fonaphu ha sido congelado, pero no quiere decir que no te puedo inscribir, estás en la obligación de inscribirlo porque el Fonaphu es para todos, cuando se apertura el Fonaphu, la ley te faculta y eso es lo que la ONP no hace, el recálculo que nosotros pedimos o lo que realmente la ONP debe informar sobre todos sus beneficios, y digo todos.

-La palabra recálculo es obviamente un nuevo cálculo de tu pensión y la manera de solicitarlo es pidiendo una nueva liquidación

Claro, tú pides tu recálculo solicitando una nueva liquidación de tus aportes reales, incluido gratificaciones, incluido bonificaciones, porque también hay descuentos. Lo que pasa es que la ONP toma el sueldo, así como ha hecho el Fonavi, sobre el sueldo y te castiga y punto, lo que siempre he dicho a la ONP que al pobre viejito lo hacen sufrir, y eso no puede ser, tenemos, debemos de ayudar, que la ONP sea más eficiente, más proactiva.

Carlos Parra Morla Especialista en jubilación y estudios actuarios. Mail: asesoresdejubilacionperu@ gmail.com telf. 914602654. Dirección: Jr. Ayacucho 830 dpto.3 Magdalena Lima.

Leer también: