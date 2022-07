Robert Crimo, el joven que confesó ser el autor del tiroteo del 4 de julio en Chicago

El atacante que abrió fuego en un desfile del Día de la Independencia al norte de Chicago, causando la muerte de al menos 7 personas y heridas a más de 30, “admitió lo que hizo”. Así lo informó el fiscal Eric Rinehart, quien indicó que Robert E. Crimo III compareció en una primera audiencia en la que recibió, de manera inicial, siete cargos de homicidio en primer grado (premeditado).

La sentencia “obligatoria” por este tipo de crimen es cadena perpetua

Otras acusaciones más, por las decenas de personas heridas, están por ser procesadas como “intento de homicidio”. “Su declaración fue voluntaria. Entró en detalles sobre lo que había hecho. Admitió lo que había hecho”, dijo Rinehart.

El fiscal se reservó la información de las posibles motivaciones que tuvo el joven de 21 años para cometer el ataque, pero dijo que su confesión “voluntaria” vino ante las preguntas de la policía, a pesar de que le ofrecieron la ayuda de un abogado.

La sentencia “obligatoria” por este tipo de crimen “es cadena perpetua”, añadió Rinehart. En el estado de Illinois la pena de muerte fue abolida en 2011. Chris Covelli, de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves del Condado de Lake, indicó que la investigación ha revelado que Crimo tenía intenciones de cometer un segundo ataque en una celebración de Independencia en la ciudad de Madison, Wisconsin.

Tenía unas 60 balas disponibles y un rifle autómatico al momento de ser detenido. El joven fue capturado “sin incidentes” el lunes cerca de Lake Forest, a unos 10 km del lugar del ataque.

“Creemos que Crimo planeó este ataque desde hace varias semanas”, dijo Covelli el martes.

“Trajo [al desfile] un rifle de alta potencia al desfile, accedió al techo de un negocio por una escalera de emergencia y disparó contra los inocentes asistentes del evento de Día de la Independencia”, añadió.

Crimo “vistió ropa de mujer” después del ataque. “Los investigadores creen que hizo esto para cubrir sus tatuajes faciales y su identidad, y escapar con otras personas que huían del caos”.

El joven disparó más de 70 balas contra la multitud, según las primeras investigaciones. El rifle usado más otro que tenía en su vehículo fueron comprados legalmente por Crimo en Illinois.

No hay indicaciones de que hubiera alguien más involucrado en el ataque. “No tenemos información hasta este momento que sugiera que hubiera una motivación racial o religiosa”, señaló Covelli el martes.

El tiroteo tuvo lugar durante uno de los tradicionales desfiles por el Día de la Independencia de EE.UU. Cientos de personas se agolpaban en las aceras para disfrutar de las carrozas, bandas de música y representaciones como parte de las celebraciones de la ciudad cuando comenzó el ataque que causó pánico y caos.

¿QUÉ SE SABE DE CRIMO III?

Chris Covelli, del equipo de investigación, indicó que en 2019 la policía visitó su casa por un reporte de un intento de suicidio. “Hablaron con Crimo, hablaron con sus padres, pero el asunto estaba siendo tratado por profesionales de salud mental en ese momento. No hubo más acciones a tomar de la autoridad”.

Ese mismo año, en septiembre, un familiar llamó a la policía porque el joven “dijo que iba a matarlos a todos y que tenía una colección de cuchillos”. “La policía acudió a su casa y recuperó 16 cuchillos, una daga y una espada. No hubo un motivo para arrestarlo, pues no hubo alguna denuncia formal de alguna víctima”, dijo Covelli.

Medios locales en EE.UU. indicaron que Crimo vive en Chicago, es rapero y publica sus canciones en redes sociales. Su alias artístico es Awake The Rapper. Un perfil con su nombre en la página de cine IMDB (que las autoridades no han confirmado de forma oficial que le pertenece) lo identifica como “un rapero, cantante, compositor, actor y director estadounidense”.

En sus producciones, a menudo mostraba imágenes y mensajes de violencia.

En un video publicado en YouTube hay dibujos sobre el uso de rifles contra personas. En otro hay un hombre armado, presuntamente un atacante, abatido por la policía. La policía dijo que está revisando estas publicaciones.

En otro video que se titula On my Mind (“En mi mente”), se ve a Crimo vestido con un chaleco y un casco de operaciones militares en un salón de clases. En un momento de la grabación, mete la mano en una mochila y, tras un corte a una pantalla en negro, se ve el aula en caos y al joven sonreír con malicia.

“Mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no solo para mí, sino para todos los demás”, canta en uno de los temas.

En otra de las canciones, Are You Awake, dice que realizaría “un acto que definiría su vida más allá de su capacidad para detenerse” e incluye una imagen de un recorte de periódico sobre Lee Harvey Oswald, el tirador que asesinó al presidente John F. Kennedy. Paul A. Crimo, uno de los tíos del detenido, dijo que no vio”señales que lo obligaran a hacer esto”.

“Por lo general está solo. Es una persona solitaria y tranquila. Se lo guarda todo para sí mismo”, declaró. Crimo vive en Highwood, muy cerca de Highland Park. Su padre, Robert Crimo Jr., es conocido por la comunidad y en una ocasión se postuló para la alcaldía local.

La alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering, dice que conocía a Crimo de cuando era un niño miembro de los Scouts. “¿Qué pasó? ¿Cómo alguien se volvió tan furioso, con tanto odio?”, señaló.