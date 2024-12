Joe Biden concede indulto presidencial a su hijo Hunter

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que otorgó un indulto oficial a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba condenas por dos casos judiciales

Se le acusa por evasión fiscal y por posesión ilegal de un arma de fuego.

En un comunicado, el mandatario calificó las acusaciones contra su hijo como un “error judicial” y aseguró que Hunter fue tratado injustamente por su parentesco con él: “Ninguna persona sensata que analice los hechos de los casos contra Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal”, afirmó Biden.

Los casos contra Hunter Biden

A principios de este año, Hunter Biden fue declarado culpable de mentir sobre su consumo de drogas al adquirir un arma de fuego, un delito grave en Estados Unidos. Además, aceptó su responsabilidad en un juicio por evasión de impuestos.

Pese a estas condenas, el indulto presidencial de Biden ha generado controversia, especialmente porque anteriormente había asegurado que no intervendría en los problemas legales de su hijo. Incluso en septiembre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca reafirmó que el presidente no consideraba otorgarle un perdón.

Biden defiende su decisión

En su declaración, Joe Biden sostuvo que su decisión no contradice su compromiso de no interferir con el Departamento de Justicia: “Dije que no interferiría en las decisiones del Departamento de Justicia y mantuve mi palabra, incluso cuando vi cómo mi hijo era procesado de manera selectiva e injusta”, afirmó.

El presidente también acusó a sus opositores políticos de instrumentalizar los casos de Hunter como un ataque contra su administración: “Los cargos en sus casos surgieron justo después de que varios de mis opositores políticos en el Congreso los instigaran para atacarme y oponerse a mi elección”, agregó Biden.

El indulto presidencial y el fin de la administración Biden

Este indulto se enmarca dentro de la tradición de presidentes estadounidenses de conceder perdones antes de finalizar su mandato. Con la transferencia de poder a Donald Trump en enero, Biden deja como legado una administración marcada por decisiones controversiales.

El caso de Hunter Biden continúa generando debate en la opinión pública y podría convertirse en un punto clave en las tensiones políticas entre demócratas y republicanos.