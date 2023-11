Riña entre PNP y jugadores de Venezuela al final del partido

Equipo venezolano intentó celebrar con sus seguidores en el Estadio Nacional, pero la policía intervino y se generó un desorden

Después de que el árbitro principal marcara el final del partido, los jugadores de la selección de Venezuela intentaron acercarse a sus seguidores para agradecerles el apoyo durante los 90 minutos. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú bloqueó su acceso.

Salomón Rondón fue el primero en tratar de pasar entre la cancha y la tribuna para dar su camiseta a los seguidores de la ‘vinotinto’. Luego, Nahuel Ferraresi intentó hacer lo mismo con Yeferson Soteldo, pero un policía lo empujó, impidiendo que lo lograra, advirtiéndole que estaba prohibido.

El resto del equipo se acercó para ayudar a Ferraresi, y la discusión escaló, resultando en un altercado lamentable. Un policía intentó usar su porra contra parte del equipo, afectando principalmente a Ferraresi, lo que enfureció al entorno venezolano, incluida la hinchada que se mantuvo hasta el final.

Tras eso, la discusión continuó por un breve lapso, limitándose a palabras. La violencia física cesó. Ambos grupos se calmaron y, al final, los dirigidos por Fernando Batista aplaudieron a sus seguidores por el apoyo brindado durante el juego.

El partido entre Perú y Venezuela culminó 1-1 en Lima. Yoshimar Yotún marcó el primer gol a los 17 minutos y Jefferson Savarino igualó a los 54′. Con esto, ambos equipos sumaron puntos y deberán esperar hasta septiembre del próximo año para volver al clasificatorio sudamericano.

Es relevante señalar que la ‘blanquirroja’ está en la última posición de las Eliminatorias con solo dos puntos tras seis jornadas. El inicio del equipo nacional en la competición fue difícil y ahora buscará cambiar esa dinámica en los próximos partidos. Aún así, se encuentra a tres puntos del puesto de repechaje, actualmente en manos de Paraguay (7°).

Comunicado de la Federación de Venezuela

Después de los sucesos al final del partido, Nahuel Ferraresi compartió su versión de lo ocurrido, denunciando la agresión por parte de la PNP hacia él.

“Son cosas que no deberían pasar. Cuando yo voy a tirarla (la camiseta) para la gente la policía me frena. Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave. Son cosas que no deberían suceder”, manifestó el defensor para ‘La Vinotinto TV’.

Igualmente, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió un comunicado en el que lamentó no solo la violencia de las autoridades peruanas, sino también los acontecimientos previos, durante y después del partido.

“La Federación Venezolana de Fútbol condena enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridas ayer por nuestro equipo y nuestra afición, durante el partido celebrado en Lima, entre las Selección de Perú y Venezuela”, se visualiza en el documento.

El gran momento de Venezuela

La ‘vinotinto’ ha sido la sorpresa en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Logró resultados significativos ante equipos fuertes, lo que la coloca en el cuarto puesto al finalizar el 2023, asegurándole un lugar directo en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

A pesar de un comienzo difícil en las Clasificatorias con una derrota 1-0 en Barranquilla, Venezuela se recuperó en los siguientes partidos. Venció 1-0 a Paraguay y logró un empate 1-1 con Brasil en Cuiabá, un resultado aplaudido.

Luego, celebró una victoria por 3-0 frente a Chile en casa y sumó dos empates seguidos, 0-0 con Ecuador y 1-1 con Perú en la última fecha del año. La pausa prolongada llega con excelentes estadísticas y la esperanza de asegurar su histórica clasificación a la Copa del Mundo.