Ministro niega que Nicanor Boluarte influya en gobierno

Eduardo Arana señaló que el hermano de la jefa de Estado no desempeña ningún rol en el Poder Ejecutivo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, enfatizó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, no tiene ninguna injerencia ni desempeña rol alguno en el gobierno actual. Arana resaltó que a pesar de ser familiar de la mandataria, Nicanor Boluarte no ejerce cargo oficial ni tiene responsabilidades en el Poder Ejecutivo.

En relación a una investigación publicada por Epicentro que revela audios donde Nicanor Boluarte parece intervenir a favor del gobierno de Pedro Castillo, hablando con la exasesora presidencial Maritza Sánchez, el hermano de Dina Boluarte menciona conversaciones con congresistas de Acción Popular y Alianza para el Progreso para influir en la votación contra la censura del exministro de Educación, Carlos Gallardo, en diciembre de 2021. También solicita a Sánchez que continúe al frente de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

Esta situación llevó a la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso a anunciar un debate sobre una moción para investigar las presuntas irregularidades en las que podría estar involucrado Nicanor Boluarte.

Ante estos hechos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos declaró en una entrevista con RPP Noticias que el gabinete de ministros, bajo la dirección del primer ministro Alberto Otárola, no ha recibido directrices ni influencia alguna por parte de Nicanor Boluarte.

“No es funcionario público, no gobierna, no cogobierna y en ningún momento hemos recibido influencia ni mucho menos una palabra de él. El señor Nicanor Boluarte no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros”, declaró en el programa Nunca es tarde.

Leer más:

Eduardo Arana expresó su opinión de que el hermano de Dina Boluarte debe enfrentar la justicia en relación con la investigación fiscal que enfrenta por presunta colusión y tráfico de influencias. Esta investigación se deriva de una reunión con el alcalde de Nanchoc, Nixon Hoyos, quien supuestamente fue favorecido con S/20 millones para la ejecución de obras en su distrito.

“Nicanor Boluarte en ningún momento ha tenido nada que ver en la gestión de estos proyectos y no ha tenido ningún precio en ninguna instancia posible. (…) Este crédito suplementario ha sido debatido en el Congreso, entonces eso ha salido del Congreso. Ahí ya rompes el acercamiento Nicanor Boluarte – alcalde de Nanchoc”, indicó Nixon Hoyos en Exitosa Radio.

El comentario del ministro de Justicia y Derechos Humanos se produjo después de que Nicanor Boluarte no se presentara a la citación del Ministerio Público, donde se esperaba obtener su versión.

En otro contexto, el ministro mencionó que el gobierno de Dina Boluarte está comprometido en la lucha contra la corrupción.

En relación a la destitución de Vicente Romero como ministro del Interior, Arana lamentó la decisión del Congreso, aunque señaló que la respetan. También afirmó que es crucial que los ministros trabajen en beneficio del país.

“Los ministerios no somos personas sino políticos y tenemos que trabajar. Lo que sí es evidente es que respetamos la decisión del Congreso respecto a la censura de uno u otro ministro. Al final, los ministros debemos de trabajar en bien del país como lo venimos haciendo desde todos los sectores”, manifestó.

El ministro Arana ha expresado que respecto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tienen una postura clara y esperan que las instituciones desempeñen su función de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley.