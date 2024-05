Ricardo Gareca y su fría respuesta sobre la selección peruana

El estratega de Chile tuvo una contundente declaración cuando le preguntaron sobre que sentirá al enfrentar a la selección peruana.

Ricardo Gareca fue entrevistado por un medio chileno este martes 14 de mayo. Durante la conversación, el periodista sureño le preguntó al actual entrenador de la Roja sobre sus sensaciones ante el enfrentamiento con la selección peruana en la primera fecha de la Copa América 2024. La respuesta del ‘Tigre’ sorprendió a muchos hinchas de la Bicolor.

En la entrevista para TNT Sports, Ricardo Gareca señaló que guarda un gran cariño hacia la selección peruana, pero que está plenamente concentrado en realizar una gran campaña con Chile. “Todos los partidos son difíciles. Yo tengo un gran cariño por el Perú, así como por Argentina, pero mi corazón está acá en estos momentos, que es lo más importante. Mi corazón y mi cabeza están acá”, manifestó.

Además, cuando le preguntaron sobre la comida chilena, el estratega argentino mencionó que come en Juan Pinto Durán y elogió la gastronomía del país, aunque admitió ser tradicional en sus preferencias alimenticias.

En relación a la posible convocatoria de Arturo Vidal y Gary Medel para la Copa América 2024, Gareca indicó que sigue de cerca sus rendimientos, pero no garantizó su presencia en la lista final de convocados de la selección chilena. “Yo no puedo asegurar nada, ahora queda analizar minuciosamente. Son dos jugadores emblemáticos, somos muy respetuosos de todos, pero sobre todo de los más emblemáticos que tantas alegrías dieron. Quisiéramos tener una determina certeza y no entrar en un juego de palabras. Son muy tenidos en cuenta”, sostuvo.

El ‘Tigre’ también reveló sus objetivos con la Roja en la Copa América, expresando que el primer objetivo es clasificar, lo que le dejaría satisfecho.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú y Chile por la primera fecha del grupo A de la Copa América 2024 se llevará a cabo el 21 de junio a las 7:00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium de Estados Unidos, con transmisión por América Televisión en todo el territorio nacional. Este partido marcará el debut oficial de Ricardo Gareca y Jorge Fossati como estrategas de la Roja y la Bicolor, respectivamente.

¿Cuánto gana Ricardo Gareca?

Según el diario chileno La Tercera, el salario anual de Ricardo Gareca como entrenador de la Roja ascendería a los 2,8 millones de dólares, una cifra menor a lo que percibía durante su estadía en Perú. Además, según la prensa chilena, el contrato entre Ricardo Gareca y la selección chilena vence a fines de las eliminatorias para el Mundial 2026, con la posibilidad de extenderse en caso de clasificación.

Leer también: