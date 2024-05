Selección Peruana cayó ante Brasil y no irá al Mundial Femenino

La Selección Peruana cayó 2-0 ante Brasil en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 y no pudo clasificar al mundial de la categoría.

La Selección Peruana Sub 20 no logró su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de la categoría tras caer 2-0 ante Brasil en el último partido del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20.

Desde el inicio del encuentro, la Bicolor mostró una actitud desfavorable, sabiendo que el empate entre Argentina y Venezuela previamente dejaba sin opciones a Perú de avanzar en el torneo. A pesar de ello, las jugadoras peruanas realizaron un partido discreto, pero fueron sorprendidas en dos ocasiones por el equipo brasileño.

A los 18 minutos, un centro despejado por la defensa peruana terminó en un disparo brasileño que, tras un rebote en la portera Lucía Arcos, acabó en gol luego de un rebote en Taylor Vobgt. Diez minutos después, Brasil amplió la diferencia con un tiro de esquina que Arcos no pudo controlar, lo que permitió que Vi Amaral anotara el segundo gol para la Canarinha.

Con este resultado, la Selección Peruana finalizó su participación en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 con tan solo un punto obtenido.

Fecha de inicio del Mundial Femenino Sub 20

La próxima edición de la Copa del Mundo Sub 20 tendrá lugar en Colombia, marcando el regreso de la máxima competición de la FIFA a Sudamérica después de 16 años. El torneo se desarrollará desde el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de este año. Aunque casi todos los participantes están definidos, el último lugar se disputará entre Perú y Venezuela.

