La jefa de la SBS plantea la pregunta de cuánto porcentaje de una inversión en un carrito de venta de sándwiches (con 4 Unidades Impositivas Tributarias o UIT) sería necesario para lograr una rentabilidad mayor que la de AFP

La jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, plantea dudas acerca de si, con el retiro de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), como se propone en las discusiones en el Congreso, los afiliados podrían encontrar en el mercado una opción de inversión que les ofrezca un rendimiento superior al que obtendrían a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su comentario refleja preocupaciones sobre la capacidad de los afiliados para administrar sus fondos y lograr mejores retornos por sí mismos en lugar de a través de las AFP.

“¿Qué porcentaje de los ciudadanos peruanos cree que podría invertir sus fondos con una rentabilidad mayor a la que proporcionan los fondos privados de pensiones? Lo cierto es que no muchos pueden hacerlo”, sostuvo durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República.

En esta línea de pensamiento, planteó las siguientes preguntas: ¿Qué proporción de la población peruana optaría por utilizar las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) retiradas para comprar un carrito de venta de sándwiches, iniciar un negocio y lograr un rendimiento superior al que ofrece el Sistema Privado de Pensiones (SPP)? ¿Cuántos carritos de venta de sándwiches podrían ser acomodados en los mercados de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y otras áreas? Estas preguntas apuntan a la viabilidad y las oportunidades de inversión para los afiliados que opten por retirar fondos de sus cuentas de AFP.

En este sentido, Socorro Heysen reafirmó la postura de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en contra del retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) porque esto aumenta el riesgo de que las personas enfrenten la pobreza en la vejez.

En cuanto a la rentabilidad en el mercado, Heysen señaló que no existen garantías de obtener altas ganancias, ya que, de ser así, todos los emprendedores lograrían un éxito abrumador y se convertirían en millonarios. Además, resaltó que uno de los desafíos en el sector informal y entre los emprendedores es que muchos de ellos trabajan en negocios con una productividad relativamente baja.

“No es realista decir: liberemos recursos y que los fondos sean invertidos como sea porque todos van a conseguir rentabilidades superiores a las de las AFP. Eso no es viable”, aseveró.

Heysen también afirmó que no es cierto que los fondos de pensiones hayan provocado pérdidas de dinero para los afiliados. Esta declaración sugiere que, en su opinión, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no son responsables de pérdidas financieras para los afiliados y que el sistema de pensiones en general no ha tenido un impacto negativo en las finanzas de los ciudadanos.

“La rentabilidad del fondo de pensiones se debe medir en horizontes relativamente largos. Con ello, veremos que la rentabilidad ha sido positiva en términos reales”, dijo.