¿Reintegro 3 superará los 300 mil Fonavistas!

COMISIÓN AD HOC ALISTA NUEVO PAGO E INFORMA A QUIÉNES LES TOCA

La Comisión Ad Hoc del Fonavi confirmó que habrá un grupo de Reintegro 3 para los ex aportantes que aún no han recibido la totalidad de sus aportes. Este anuncio se da mientras el grupo de Reintegro 2 está vigente desde el pasado 27 de agosto de 2024.

La Comisión busca asegurar que todos los fonavistas de las listas 1 al 19 reciban lo que les corresponde, aunque el proceso se realiza en varias etapas debido al gran número de beneficiarios. Según Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF Perú), se espera que entre cinco y seis reintegros adicionales sean necesarios para cubrir a más de un millón de fonavistas que aún están pendientes de recibir sus aportes completos. Por tanto, se abre la posibilidad para que un considerable número de ex contribuyentes puedan reclamar los recursos que una vez aportaron al fallido programa de vivienda (Fonavi). referente a la lista de Reintegro 2, y que llego a casi 210 mil beneficiarios; Quizá sea el último tramo que se consideren las edades es en el próximo reintegro 3 ahí se va a considerar un grupo de viudos, del 80 hasta 92 años (más de 300 mil), y el grupo vivos de 70 a 75 (170 mil).

El grupo de Reintegro 3 del Fonavi se está configurando para aquellos ex aportantes que, a pesar de estar en las listas del 1 al 19, no han recibido todos sus aportes. La Comisión Ad Hoc señaló que esta nueva fase de devolución es necesaria debido a la cantidad de fonavistas que aún no han sido beneficiados por completo.

DEUDOS DE 80 HASTA 92 AÑOS Y EL GRUPO VIVOS DE 70 A 75

“La devolución de reintegros es a un millón 84.000 fonavistas, y todavía hay muchos fonavistas que van a tener que ser programados en el Reintegro 3; serán entre cinco y seis reintegros para cubrir ese millón 84.000 fonavistas a los que todavía se les debe y no se les ha pagado por completo“, explicó Milla.

De esta forma, confirma que dos meses después, es decir, a partir de noviembre aproximadamente, podría emitirse una tercera resolución administrativa que establezcan los lineamientos para el pago a nuevo grupo de beneficiarios del FONAVI y que podría incluir a viudos de 80 hasta 92 años, y el Grupo vivos de 70 a 75.

