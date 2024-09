19990 y 20530: arman incremento trimestral

Una de las mesas de trabajo entre dirigentes cesantes y bancadas legislativas continúa en sus labores de encontrar un punto en común que pueda mejorar las pensiones que reciben desde hace años sin modificaciones a su favor.

Por ello, de entre las diversas iniciativas que se están afinando para ser presentadas y discutidas en comisiones de seguridad social, trabajo y economía, se dio a conocer que hay una más: una que propone que los aumentos se hagan en forma paulatina, mes a mes, y con montos manejables para que su aplicación no incida en el presupuesto púbico que ya ha sido acordado a inicios de este año.

Es así que se apunta a que el Ministerio de Economía recurra, a través de un mecanismo administrativo, al Fondo de Contingencia y hacer uso de una partida para que esto se ejecute una vez que haya sido debatido y aprobado en las comisiones correspondientes.

Según argumentan, el incremento progresivo podría ser desde 24 soles al mes hasta llegar a un monto que se acerque a sus necesidades y ejecutarse a fines del 2023 y, posteriormente, en enero de dicho año, volver a diseñar un aumento similar que no signifique un desequilibrio en el erario fiscal.

‘Nosotros somos consientes que muchas veces estas iniciativas han quedado en el archivo, pero definitivamente esta vez estamos tomando el tiempo necesario para que pueda ser aceptada toda vez que el argumento del estado es que no hay disponibilidad para aumentos, pero vemos cómo cuando ocurre alguna emergencia a nivel nacional, aparecen fondos para cubrirla. Aquí lo que tiene que primar es la empatía para nuestro sector que requiere de mejoras sustanciales y si hay leyes que no pueden aplicarse a nuestro favor por ser muy onerosas para el gobierno, siempre hay alternativas a discutir. Esperamos que los asesores con los que estamos trabajando, logren que esto pueda ser llevado a las comisiones de rigor para hacer justicia a nuestros pedidos’, señalaron los dirigentes del Frente Confederado de Pensionistas de Arequipa (Frecop).

‘Hemos trabajado mucho tiempo en tener una propuesta acorde a la situación económica actual pues con ese anuncio de la recesión por parte del ministro de Economía, debemos ser cautos para no chocar con nuestra iniciativa, todo es cuestión de que los congresistas hagan las veces de interlocutores nuestros y permitirnos exponer nuestra idea de cifras mínimas mes a mes y que puede ser cubiertas por los fondos mencionados. En diciembre puede ser 35 soles; en enero, 50 y en febrero 70, montos trimestrales cada fin de año. Muchos ganamos 300, 400 soles, eso de la pensión mínima de 500 soles no aplica a todos. Por eso, no estamos planteando nada que sea fuera del alcance del fisco. Estaos seguros que con el apoyo de las comisiones congresales vamos a lograrlo’, acotaron.