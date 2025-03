“Reglamenten y devuelvan aportes hechos al Fovipol”

VICEPRESIDENTA DE ASNAPER, OLGA MUÑOZ, EXIGE QUE SE LES PAGUE COMPLETO A PNP EN RETIRO

Por: Pablo Boggiano B.

Desde la promulgación de la Ley 31826 el 12 de julio de 2023, el personal militar y policial en retiro esperaba con ansias la devolución de los aportes descontados para el Fondo de Vivienda Militar y Policial (Fovipol). Sin embargo, la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo ha generado un clima de incertidumbre y frustración entre los uniformados que, tras años de servicio, aún no pueden acceder a estos recursos.

Olga Elena Muñoz Vargas, sub oficial superior en situación de retiro y vicepresidenta de la Asociación Nacional Unida por la Defensa de los Derechos del Personal PNP en Situación de Retiro (ASNAPER), en entrevista con “El Men” exigió la devolución de dichos aportes a todo personal en situación de retiro, pues la mencionada norma solo beneficiará a los que salgan de retiro, ya que no puede ejecutarse en retroactivo.

-Ya más de un año están solicitando se devuelva al personal que se encuentra en situación de retiro los aportes descontados por Fovipol

Estamos solicitando que nos devuelvan desde el primer día que fueron descontados hasta el último que dejaron de descontar porque el 70 % que ahora se encuentran en retiro no ha tenido ningún beneficio, ni siquiera una casa, un ladrillo, nada. A través de nuestra asociación, estamos pidiendo uno de nuestros tantos derechos, se nos devuelva, que se le devuelva e inclusive pedimos se devuelva a todos: los que han sido beneficiados o no primero, los que no han sido beneficiados no han tenido nada, porque los que han sido beneficiados, siguen pagando su aporte más su interés más su préstamo y seguro de desgravamen, eso lo que se está pidiendo. En julio de 2023 salió la Ley 31826 que dice que se devuelva ¿pero que se le devuelva a quién? A los que recién pasan a retiro, pero nosotros que ya estamos en retiro, no, porque la ley no es retroactiva por eso estamos en lo mismo.

-La nueva norma dice ‘al pasar a la situación de retiro sin haber sido beneficiado por el Fondo de Vivienda Militar y Policial (Fovipol), podrá solicitar la devolución del total de sus aportes, más los intereses generados, que serán inferiores a los que cobra el fondo por los préstamos a sus aportantes, el cual deberá ser efectuado en el plazo máximo de seis meses’.

Y el personal que nos encontramos ya en retiro y que nunca se ha hecho ningún préstamo para ellos que ya tienen 35 años de servicio algunos entonces es su derecho. Es un abuso que no le quieran devolver sus aportes y que no haya recibido nada. Ha salido en julio del 2023, para los que recién se están retirando, la ley no es retroactiva, han estado devolviendo a algunos, pero ahora con este nuevo gerente que ha entrado ya les ha cortado y cuando hemos reclamado: ¿por qué no salió el informe del reglamento?, imagínese, 2023, 2024, estamos 2025 y porque no sale el reglamento, han paralizado en devolver.

“ESCONDEN EL 2% PARA NO DEVOLVERNOS”

¿Cómo se define esto del 3% de remuneración consolidada de la Fuerza Armada y Policía Nacional y 2% como aporte del estado?

Cuando nos descuentan a nosotros el 5% de nuestro sueldo, el estado también aporta por cada uno de nosotros; policías y FF.AA el 2%, ahora cuando ha habido la devolución para los que recién han estado haciendo esa ley: ‘te devuelvo solamente el 5% más el 2% no te descuento’, sino están devolviendo el 3%, más antes cuando uno iba a FOVIPOL y le decíamos: ‘¿cuánto tengo?’, nos sacaban el total el 5% más el 2 % que era 7%.

Ahora no, solamente te saca el 5%, esconden el 2% y ya no te lo van a devolver, es algo injusto, me estás aportando a mí, no le estás aportando a Fovipol, antes salía el total que teníamos 30 mil, ahorita le sale que tiene 20 mil o 22 mil, ya no hay transparencia.

–“El Fondo debe descontar y retener con cargo a las remuneraciones, pensiones o beneficios sociales del personal policial y militar, en actividad, disponibilidad y retiro, las sumas que deban abonar por concepto de préstamo al Fondo. La solicitud de descuento es autorizada por el beneficiario y solo puede ser revocada con autorización del respectivo Fondo” ¿se cumple con eso?

Ellos nos descuentan automáticamente todo, y que digan con autorización del beneficiario es mentira, desde que se dieron los descuentos, jamás se dijo: “descuéntenme”, tanto es así que cuando la gente tiene 15 años y ya no quieren que les descuenten, han presentado su solicitud. “Ah, sí, pero tú no tienes casa”, le dicen; “si me presentas un documento que tienes una casa o un terreno, procede”.

¿Qué beneficio tiene Fovipol? Descuento para que tengas una casa o una vivienda. “Demuéstrame que tienes una casa o una vivienda para ya no descontarte”, hasta ahí llegan.

-¿Desde hace cuánto se descuenta FOVIPOL a los policías?

Desde 1991, a todos los policías cuando egresan de la escuela, a la Fuerza Armada y a la Policía, porque a los dos nos descuentan desde que recibes tu sueldo, nos descontaban a nosotros el 5% siempre, ahora con todo esto que se ha reclamado, lo han bajado a 3%.

–¿Desde 1991 a la fecha que beneficios ha habido por parte de FOVIPOL a los policías en el tema de casas?

Digamos que un 40% ha sido beneficiado

– O sea el 60% está pidiendo esta devolución de aportes

No tuve casa, no tuve ni siquiera préstamo para mi terreno, pedimos se nos devuelva, hay varias asociaciones, no solamente la de nosotros, de policías, de militares, ha habido presión para que se devuelva y gracias a este empuje ha salido la ley.

-¿Cuál es el promedio de devolución que deberían reintegrarles?

A nosotros nos descontaron 5% y en ese entonces, el estado nos daba el 2%, en total era 7%, ahora lo que ellos nos quieren devolver es solamente el 5%, ¿qué han hecho? “Ya no te voy a descontar el 5% te voy a descontar el 3%”, pero es para los nuevos, incluso tienen 10 años de servicio, me hago un préstamo y con la nueva ley de julio de 2023 ya no se le descontaba el aporte.

Un ejemplo: un policía que a los 30 años de servicio sale y nunca se ha hecho un préstamo, recién se hace su préstamo, se lo dan a 25 años y le siguen descontando sus aportes, nosotros que estamos en situación de retiro, pero la ley del 2023, tus aportes ya no van. Que la ley sea igual para los que se encuentran en situación de retiro. De acuerdo a la nueva ley, el aporte se ve reducido a 3%, ahí si no hay reglamento, pero para pagar, para devolver ahí si hay que ir al reglamento.

