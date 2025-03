¡Quería debutar con ‘la faraona’!

MARISOL MUESTRA MENSAJES DONDE CUEVA LA INVITA A SALIR Y ’GRABAR’ CANCIONES

Luego que la cantante de cumbia, Marisol, mostrara los mensajes que le envió el futbolista Christian Cueva haciendo la salvedad que ella no le aceptó invitación alguna, éste le advirtió que sacaría los chats donde se evidencia que tuvieron algo más que amistad. Empero, ella remarcó que el pelotero quiso ‘debutar’ musicalmente con ella.

Tras dejarse de hablar por varios meses y destaparse la infidelidad con Pamela Franco, Marisol no tuvo reparos en criticar su relación y enviar algunas indirectas que no le gustaron para nada al futbolista. Por esta razón, él le escribió para advertirle que podría sacar sus comprometedores chats, insinuando que iban más allá de lo amical.

«Yo no amenazo a nadie, simplemente le pediré que deje de colgarse de mí insinuando muchas cosas y hablando de mi persona y la de mi mujer, cuando claramente usted sabe que hace tiempo usted mantenía comunicación conmigo en otros términos y allí están los chats y fue cuando yo tenía una relación con la mamá de mis hijos«, soltó Christian Cueva por mensaje.

«Ahora no quiera quedar como santa ante la gente. Ya estoy harto de sus insinuaciones porque usted sabe lo que hace y deja de hacer», se lee en el mensaje del futbolista.

Sin embargo, la cumbiambera puso en evidencia que no tenía miedo más que el hecho de que puedan atentar en su contra, pues los chats no revelaban nada malo y se lo deja claro en su conversación.

«Yo no necesito colgarme de nadie y mucho menos de ustedes. (…) Mi comunicación con usted siempre fue amical, nunca he querido, ni quiero quedar como santa, no lo necesito señor, habla de insinuaciones hacia usted. ¿Por qué lo haría? (…) Si me pasa algo, tendrá que ver contigo», le responde Marisol.

Asimismo, reveló que él le propuso una colaboración musical en 2022 mientras aún mantenía una relación con su esposa, Pamela López. Sin embargo, la promesa quedó en el aire y, con el tiempo, el futbolista terminó grabando con Pamela Franco.