¡Que tal broncaza!

HIJA DE MELISSA KLUG SE AGARRA CON EXPAREJA Y PADRE DE SU NIÑA PEDIRÁ TENENCIA DE SU HIJA

En imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’, se observa a la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón y al amigo de Jefferson Farfán, su expareja Bryan Torres protagonizando una pelea en plena vía pública.

Todo ocurrió el miércoles por la mañana, cuando Bryan Torres esperaba en su auto a Samahara Lobatón para irse juntos, cuando de improviso, se paran en una calle y el amigo de la Foquita se baja del auto, comienzan a discutir.

Asimismo, se puede ver que el cantante muerde el brazo de la influencer para retener el celular. “La hija de la Klug lo quiere coger de los cabellos al Chupe de Farfán”, narra la voz en off que describe los hechos.

YOUNA QUIERE QUE LE DÉ A SU HIJA

Tras las imágenes de la pelea de Samahara y Bryan, el barbero Youna le pidió a la influencer que le entregue a su hija para que pueda resolver sus problemas.

“Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quien para gustarle a todo el mundo, he tenido errores, pero sí quisiera que mi hija esté viviendo conmigo, probablemente en Perú sufra bullying, o que quiera atentar contra su vida por el cargamontón que le van hacer. Si me pasó a mí, imagínate a un niño”, dijo sobre su pequeña y advirtió que volvería de Estados Unidos si ve que su hija corre riesgo junto a su madre, podría regresar a Perú para pedirle a la justicia su tenencia.

“Si tiene problemas que solucionar con su pareja, que ella confie en mí, soy buen padre, ella tiene la posibilidad de venir a EE.UU., que me traiga a mi hija, solucione sus problemas y yo públicamente doy fe que siempre va tener a su madre presente”, dijo el barbero.