Reina del “Toto” lloró al recordar que tuvo una infancia difícil

La cantante de salsa formó parte del especial de navidad que realizó Gisela Valcárcel. Yahaira Plasencia no pudo evitar quebrarse al recordar las carencias que tuvo que padecer gran parte de su vida.

La “Reina del toto” contó que pese a que sus padres trabajaban mucho, no lograban cubrir los gastos de su hogar, por ello, actualmente se encuentra sumamente agradecida por las cosas que ha podido obtener gracias a su música.

“Cuando uno pasa carencias de verdad, desde que no hay qué comer, un pan, lo que sea, y tu mamá trabajando, tu papá trabajando, creo que es maravilloso, he crecido un montón, estoy muy agradecida con la vida por los padres que me ha dado, por cómo me han criado, me siento una mujer muy bendecida”, expresó.

La cantante no pudo contener el llanto al agradecerle a sus progenitores por todo el esfuerzo que hicieron para sacarla adelante.

“Papá, mamá, los amo, gracias por todo el trabajo que han hecho por mí, estoy feliz, gracias”, dijo entre lágrimas.