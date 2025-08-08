Sale vacuna contra el cáncer en Rusia

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia informó que en los próximos meses se comenzará a administrar por primera vez una vacuna contra el cáncer.

De acuerdo con información recogida de medios internacionales, el director del centro, Alexánder Guíntsburg, confirmó que los ensayos comenzarán con un grupo de pacientes diagnosticados con melanoma.

Guíntsburg explicó a la agencia de noticias RIA Novosti que este trabajo se llevará a cabo en colaboración con el Instituto de Investigación Oncológica Guerzen de Moscú y el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín. La función del Centro Gamaleya se limitará a la producción de vacunas.

Este tratamiento se crea a partir de los datos genéticos de cada individuo. Debido a su naturaleza personalizada, el medicamento es específico para cada paciente y no puede ser utilizado por ninguna otra persona.

La función de esta vacuna es entrenar al sistema inmunitario del cuerpo para que reconozca y ataque a las células cancerosas