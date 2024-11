Presidenta anuncia que Llamkasun creará 138,000 empleos temporales para diciembre de este año

La presidenta Dina Boluarte destaca una inversión que supera los 527 millones de soles para impulsar el proyecto.

La presidenta Dina Boluarte informó que el programa Llamkasun Perú, lanzado para fomentar empleo temporal en el país, generará más de 138,000 empleos hasta diciembre de este año. Con una inversión de 527 millones de soles en más de 2,600 intervenciones, el programa está diseñado para impactar positivamente en las familias peruanas, promoviendo la inclusión social. “Cada sol invertido en mujeres y varones beneficia a sus familias. Generar empleo es también generar inclusión y mayores oportunidades”, afirmó la mandataria.

Boluarte destacó la importancia de la cooperación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales y regionales para llevar a cabo este programa, que impulsa oportunidades laborales en todo el país. “Este es el tipo de trabajo que necesitamos: diálogo, coordinación y esfuerzo conjunto, con transparencia. Ingresamos en diciembre de 2022 con las manos limpias y saldremos en 2026 de la misma manera, con la frente en alto”, indicó.

Compromiso con la seguridad ciudadana

En relación con la seguridad, la presidenta reiteró que su gobierno se mantendrá firme en el combate contra la delincuencia y pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que respalden el trabajo de la policía. “Llamamos al Ministerio Público y al Poder Judicial a no liberar a los delincuentes capturados por la policía. No todos, pero algunos malos jueces y fiscales no se están poniendo la camiseta del Perú”, señaló.

Boluarte subrayó que los ciudadanos merecen calles seguras, libres de extorsionadores y delincuentes.

Inflación controlada y estabilidad económica

La mandataria también afirmó que la inflación en el país es la más baja de la región, asegurando que el mercado muestra precios estables, a diferencia de la situación económica que encontró al asumir el cargo, con déficit y escasez de productos. “Hoy las amas de casa pueden ir al mercado con tranquilidad, los precios se mantienen estables. Seguiremos trabajando para fortalecer la economía”, aseguró Boluarte.