FPF responde a los clubes sobre la solicitud de reprogramación de partidos de la fecha 17

La FPF comunica su decisión a los clubes sobre la posible reprogramación del partido entre Los Chankas y Universitario, tras la solicitud del club de Andahuaylas.

El pasado miércoles, Los Chankas solicitaron oficialmente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el cambio de fecha de su próximo enfrentamiento contra Universitario de Deportes, debido a que gran parte de su delegación quedó varada en Piura por una descoordinación con la aerolínea. El club argumentó que llegarían a Andahuaylas con poco tiempo de preparación para la fecha 17 del Torneo Clausura, programada para el domingo 3 de noviembre.

Sin embargo, la FPF ya ha respondido a este pedido y confirmó que no habrá cambios en el cronograma. Según la institución, el partido se mantendrá en su fecha original, al igual que los encuentros en Matute (Alianza Lima vs. Cusco FC) y Arequipa (Melgar vs. Deportivo Garcilaso), cumpliendo con el calendario de la Liga 1 y evitando afectaciones en el inicio de los entrenamientos de la Selección Peruana de cara a las próximas Eliminatorias contra Chile y Argentina. Además, el organismo comunicó que los clubes han sido notificados y que el domingo 3 se publicará la lista de convocados por Jorge Fossati.

Desde Los Chankas, se informó que la situación se debió a problemas logísticos con la aerolínea, lo cual les dificultó retornar a Lima tras su partido contra Alianza Atlético en Piura (derrota 1-0). En su comunicado, el club señaló que solo una parte del equipo técnico logró llegar a Lima, mientras que 23 miembros, incluidos jugadores y personal de apoyo, continuaron esperando en el aeropuerto. A través de un comunicado, solicitaron el cambio de fecha para garantizar condiciones justas y evitar el desgaste físico y psicológico de los jugadores. Alianza Lima, por su parte, indicó que no vería inconvenientes en una reprogramación a mediados de la próxima semana.

Designación arbitral para la última fecha del Clausura

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó la designación de los jueces para la última fecha. Micke Palomino será el árbitro principal en el partido de Andahuaylas, asistido por Coty Carrera, Jeidels Flores, y con Jordi Espinoza en el VAR. En La Victoria, Fernando Legario encabezará el encuentro, junto a Stephen Atoche, Alex Valdiviezo y Alejandro Villanueva en el VAR.