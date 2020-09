Vizcarra “Por salud mental no he escuchado los audios”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó que no ha escuchado “por salud mental” los audios difundidos de sus conversaciones con sus otrora cercanos colaboradores.

En visita a San Marcos presidente ratificó que Karem Roca había traicionado su confianza

“No escucho los audios por salud mental, y ahora que tanto necesitamos, No los escuchado. Me dicen que hay horas de horas, que los expertos los escuchen y que los verifiquen y contrasten porque a veces, precipitadamente, se da por cierto lo que dicen”, declaró en un interín de su visita a la clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El mandatario, además, reiteró que su exasistente Karem Roca -que en uno de los audios revela haberlo grabado alentada por su exasesor Óscar Vásquez– traicionó su confianza. “Lo he dicho y lo ratifico, que la señora Karem Roca ha traicionado mi confianza; así suele ocurrir”, manifestó.

No se pronunció en los mismos términos, sin embargo, cuando se le requirió sobre la participación de su exasesor en las grabaciones. “Ellos no están involucrados mientras no se determine en parte de esta actitud negativa. (…) El Ministerio Público que se tome el trabajo, como seguramente hacen ustedes los periodistas, de escuchar las 10 o 15 horas de grabación. Nosotros (…) la única forma de respuesta que tenemos es con más trabajo y eso es lo que vamos a hacer”, agregó.

El jefe de Estado, asimismo, reiteró, como lo hizo más temprano, que seguirá trabajando en coordinación con el Congreso.