¿Por qué mi gato corre como un loco sin motivo aparente?

CONOCE QUÉ TAN SALUDABLE ES QUE LO HAGA Y CUÁNDO PREOCUPARTE

Los gatos son un mundo y, dentro de sus miles de comportamientos, uno que destaca sucede cuando comienzan a correr por el hogar como locos sin un motivo. ¿Qué significa esto? Un estudio realizado por científicos logró aclarar la duda que gira en torno a estos felinos. Un estudio general reveló lo que significa que el gato tenga este comportamiento. Todos los detalles en Mi Verterinario.

Si bien el estudio publicado en la revista Journal of the American Association for Laboratory Animal Science hace una descripción general de varios animales con este comportamiento, uno de los más conocidos es el gato doméstico.

Le puede interesar [Google alerta sobre fallos en Chromecast]

QUÉ SIGNIFICA QUE HAGA ESTO

Simplemente, se están divirtiendo, esté comportamiento es conocido como una explosión de energía llamada períodos de actividad aleatoria frenética.

A diferencia de los perros, el gato tiene diferentes desencadenantes para este comportamiento. Lo más probable es que corra al anochecer y al amanecer porque es cuando están más activos.

Otro momento en donde tu gato puede experimentar el denominado FRAP es después de acicalarse, al igual que cuando termina de utilizar la caja de arena.

Se ponen muy felices y emocionados, corren de un lado a otro del pasillo y saltan en el sofá. Aunque los FRAP son un comportamiento normal, algunos dueños de mascotas malinterpretan la energía frenética y se preocupan de que su gato esté enfermo.

Ya lo sabes, si ves a tu gato corriendo de un lado a otro sin motivo alguno no debes preocuparte, ya que simplemente está feliz por algún motivo en particular.

OJO SI LO HACE MUY SEGUIDO

Aunque los FRAP suelen ser normales, como explica la veterinaria Mireia Balliu, “cuando estas ‘explosiones de energía’ duran más tiempo de lo habitual o van acompañadas de otros signos clínicos, es cuando debemos pensar que podrían ser debidas a otra causa y debemos consultar con un especialista”.

Que tu gato sufra zoomies constantemente puede deberse al estrés felino, provocado mayormente por la falta de interacción con ellos. Ante este exceso de energía insatisfecho, deberíamos enriquecer su entorno y gratificar el hogar, ya que el juego y ejercicio mejora su vínculo afectivo con nosotros y genera endorfinas para combatir el estrés.

Algo tan simple como una caja de cartón puede ser el mejor regalo para nuestro gato. Así lo demostró en 2014 un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Clínicas de Animales de Compañía de la Universidad de Utrecht en el que se determinó que las cajas reducen el estrés en felinos.

Asociadas con problemas de carácter emocional como el estrés o la ansiedad encontramos las estereotipias, una forma compulsiva de canalizar un exceso de energía a través de una serie de movimientos repetitivos, invariables y sin función aparente.

Ejemplos de ello son el overgrooming, es decir, el lamido reiterado y sin control hasta lesionarse la piel o el whool sucking, que ocurre cuando el felino se apodera de una manta y la muerde y amasa constantemente.

Le puede interesar [¿Cómo registrar nombre comercial en Indecopi?]

CONSEJOS PARA HACER FELIZ A UN GATO

Para mantener feliz a tu gato dentro del hogar, deberás seguir los consejos que se muestran a continuación:

Brindarle cuidados básicos: Proporcionarle comida, agua fresca y limpia, y un lugar cómodo para dormir.

Crear un espacio seguro: Asegurarte de que tu gato se mantenga alejado de ruidos fuertes, perros, otros gatos y niños pequeños.

Darle un lugar para estirarse y rascar: Proveerle un rascador que sea más alto que él cuando se estira, un estante para saltar y un escondite.

Programar tiempo de juego: Ayudarle a agotar su exceso de energía y desarrollar un fuerte vínculo.

Mantener el arenero limpio: Asegúrate de mantener el arenero lejos de su comida y límpialo con regularidad.

Mostrarle afecto: Los gatos necesitan dedicación y cariño.

Evitar gritarle o increparlo: Los castigos y los gritos no son la solución.

Dejar que explore a su ritmo: No le intentes agarrar o abrazar contra su voluntad.

Realizar los cambios de forma gradual: A los gatos no les gustan los cambios.

Alimentarlo con un alimento de calidad: Una alimentación desordenada solo le traerá enfermedades.

Vigilar la ingesta de agua: Los gatos pueden tener tendencia a beber poco. ¡A cuidar a tu minino!

Leer también: