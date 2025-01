¿Por qué mi gato no quiere comer?

SI LO NOTAS IRRITABLE Y NO TOCA SU PLATO, CONOCE LAS RAZONES PARA AYUDARLO

La independencia natural de los gatos los convierte en animales prácticamente autosuficientes y, por lo general, acostumbran a racionarse ellos mismos su propia comida. Sin embargo, no todos aprenden esta habilidad y debemos ser nosotros quienes proporcionen las cantidades de comida adecuadas. Si notas que tu felino come menos de lo habitual o ha dejado de comer, probablemente le habrá ocurrido algo que ha provocado esta nueva conducta. Si no sabes qué hacer, descúbrelo aquí.

Una de las causas que puede estar provocando que tu gato no quiera comer es la comida. ¿Has cambiado recientemente su alimentación? Si es así, quizás no le gusta el sabor de esta nueva comida y por ello la rechaza. Consulta para saber cómo elegir la comida de tu gato y escoge la más adecuada para él. Aunque no la hayas cambiado recientemente, siempre es aconsejable empezar por aquí para asegurarnos de si es esta o no la causa. Si tu gato siempre ha comido normal, no has cambiado la alimentación y de repente dejó de comer, lo más aconsejable es que lo lleves a un veterinario para que lo examine. La pérdida de apetito puede ser síntoma de que padece alguna enfermedad como la leucemia, parásitos o patologías más comunes como bolas de pelo en el estómago. Si lo has llevado al veterinario y tu gato está sano, prueba de mezclar comida seca con húmeda para darle un toque más atractivo y atraerlo hacia ella. Otro truco que no acostumbra a fallar es comida enlatada, con los nutrientes y proteínas adecuados para tu felino, con potenciadores de sabor. Si vas a cambiar su comida porque se ha aburrido o no le gusta, recuerda que debes hacerlo mezclando ambas comidas y, poco a poco, retirar la antigua para dejar únicamente la nueva. Sobretodo, no le des a tu gato de tu comida puesto que esto podría ser la causa de que no quiera comer. Los felinos, a diferencia de los perros, tienen un paladar más fino y no es de extrañar que dejen de comer si han probado algún alimento que les gusta más que el suyo. Otro de los factores que puede estar afectando al apetito de tu gato es que haya entrado en un estado de estrés o ansiedad. Los felinos son animales muy tranquilos que requieren de un lugar que se adecúe a esta característica, debe ser relajado. Identifica el origen del problema e intenta modificar el entorno para volverlo más tranquilo, así como darle de comer en un espacio en el que esté solo, lejos de otros animales si los tienes y seguro. Si tienes más gatos o perros, esto puede estar generando competencia entre ellos a la hora de comer. Fíjate en si presenta otros síntomas además de la falta de apetito, como mucosidad, lagrimeo, encías inflamadas, náuseas, vómitos, diarrea. Si es así y presenta alguno de ellos, tu gato puede tener conjuntivitis, infección en la boca, parásitos, rinotraqueitis, insuficiencia renal o cualquiera de las enfermedades más comunes en gatos. Por ello, debes llevarlo al veterinario inmediatamente e iniciar el tratamiento más adecuado. Si la inapetencia se mantiene durante largo tiempo, puede ser necesario el ingreso en un hospital veterinario para proporcionar un tratamiento de hidratación intravenosa al animal y, también, alimentarlo por sonda mediante un tubo que se introduce en el estómago a través del esófago, el ventrículo o el intestino. Acude al veterinario si esta disminución del apetito viene acompañada de letargo, vómitos, diarrea, pérdida de peso u otros signos de enfermedad. Un mayor apetito puede ser indicador de algunas enfermedades, como una mayor actividad tiroidea, diabetes o problemas intestinales. 24 horas sin comida no provocan ningún daño permanente a un gato adulto sano, pero hay que estar atentos a cualquier comportamiento extraño que pueda indicar un problema subyacente de salud. Si tu gato no ha comido durante más de 24 horas.

Si tu gato no come, esto no es en sí una enfermedad, sino un síntoma. Sin embargo, pueden manifestarse otros signos en función de la enfermedad subyacente. A causa del déficit de nutrientes, inevitable cuando un gato deja de comer, pueden aparecer los síntomas siguientes: Síntomas generales, como cansancio y debilidad, Debilitación del sistema inmunitario, Daños orgánicos: lipidosis hepática, atrofia muscular cardíaca y daños renales. A tener cuidado.

7 CAUSAS QUE NO SON GRAVES

Son muchos los motivos que pueden provocar que un gato no coma; por ello, la pérdida de apetito no siempre está causada por una enfermedad. De hecho, algunas causas que pueden provocar que no coma no son graves, como:

Otro vecino lo está alimentando. Ha comido ratones o pájaros. Come demasiadas golosinas. Está sufriendo un duelo por la muerte de un animal o ser humano. No le gusta su nuevo entorno. Está en celo. Está inquieto porque otras mascotas de tu hogar comen en el mismo recipiente.

Todas estas causas no son graves y en la mayoría de los casos el gato comerá pronto de nuevo.

Leer también: