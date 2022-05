¿Por qué hasta ahora no has conseguido pareja?

Pareja. Muchas veces creemos que lo conocemos todo acerca del amor, la seducción y las relaciones personales, sin embargo, cada situación es diferente y cada persona es un mundo así que, por mucha experiencia que tengas en el terreno amoroso, siempre que tienes que empezar de nuevo es como si comenzaras desde cero.

Existen diversas formas para encontrar el amor, lo importante es no desesperarse

Por este motivo es por el que muchas personas empiezan a buscar el amor, pero al final terminan desesperándose por no encontrarlo.

FORMAS DE CONSEGUIR PAREJA FUERA DE CASA

Apúntate al gimnasio: Además de mejorar tu salud e imagen física, puedes conocer a alguien para compartir la misma afición.

Inscríbete en un curso: Aprenderás cosas nuevas y también darás pie a que surja una relación con otra persona con la que tendrás algún punto en común.

Organiza reuniones con antiguos amigos: Quizás encuentres el amor con aquella persona que tanto te gustaba, y que ahora está sin pareja. La vida da muchas vueltas.

Saca a pasear a tu perro: Siempre encontrarás a alguien del sexo opuesto que también esté sacando a pasear a su perro, y es una buena excusa para conversar.

Colabora como voluntario: Encontrarás gente muy bondadosa, además de experimentar la hermosa sensación de ser solidario.

Organiza una fiesta: Pide a sus amigos que inviten a su vez a otros amigos. Allí podrás conocer nuevas personas.

Practique algún deporte: También puedes asistir a eventos deportivos, de cualquier tipo. Te divertirás y te vincularás con otras personas con sus mismas aficiones.

I nscríbete en un curso de teatro: En medio de una obra romántica, podrás lograr que la actuación se convierta en realidad.

No dejes de acudir a los eventos sociales que te inviten: Así no sea de tu interés, siempre podrás conocer nuevas personas.

Viaja: Dentro de tus posibilidades intenta viajar lo más que puedas. Se conoce gente, otras costumbres y culturas.

Acude a seminarios y conferencias: Además de aprender más sobre algún tema, tendrás un motivo ideal para comenzar a charlar con otras personas.

Internet o aplicaciones: Solo recuerda que a través de red debes tener el mismo cuidado que en cualquier otro tipo de encuentro.

Trabajo: Claro, según las normas de la empresa. En algunas compañías la máquina de café o la cafetería puede buen lugar.

CONSEJOS PARA ENCONTRAR PAREJA

Deja de buscar a la desesperada:

Un error que suele cometer mucha gente es conocer a chicos o chicas en páginas para buscar una pareja. Tienen tantas ganas de conocer a alguien que vale la pena que se lanzan a la primera de cambio con el primero o la primera que se cruza por su lado y eso es un fracaso asegurado. Para conocer a una pareja hace falta saber qué es lo que buscamos en el otro y cómo somos nosotros mismos.

Trabaja tus dificultades:

Cualquier rasgo de ti que no te guste se puede cambiar, a eso se le llama crecimiento personal. Puedes hacerlo por tu cuenta o con ayuda profesional. No sólo te hará más fácil la tarea de encontrar pareja, sino que te permitirá a sentirte mejor contigo mismo/a.

Haz un poco de autocrítica:

Detecta los errores que sueles cometer cuando tienes pareja o cuando estás buscando pareja, echa la vista atrás y valora relaciones anteriores. Mira en qué has podido equivocarte y rectifícalo. En vez de preguntarte cuando encontraré el amor, puedes dedicar esos pensamientos a corregir esas actitudes que frenan que puedas conocer a una persona especial.

Respeta y valora a la persona que estás conociendo:

A veces te pones barreras para protegerte o has sufrido en relaciones anteriores y lo pagas con la persona que tienes delante. Trabaja las heridas del pasado, pero que no pagues el pato la persona que no se lo merece. A veces el no mostrarte o ir directamente a hacer daño puede destruir esa posible relación.

Deja de plantear el compromiso:

En algunos casos la búsqueda de pareja puede ser con el fin de intentar establecer un compromiso para toda la vida. A pesar de que quieras una relación formal, no necesitas a una persona para toda la vida. Este tipo de ideas vienen de la mano de mitos del amor romántico. No somos una media naranja que busca su mitad, somos seres completos buscando a alguien con el que establecer una relación que nos ayude a evolucionar.

No lo fuerces:

Algunas personas desean tanto encontrar el amor que sienten la necesidad de forzarlo en cualquier cita. Deja de ver cada persona como la “única” opción para formar un vínculo. A pesar de que desees buscar una pareja seria y estable, la clave para conseguirlo es precisamente experimentar con diversas personas. Intenta dejar de buscar el amor de tu vida y verás como a través de centrarte en el conocimiento personal y de los demás darás con esa persona.

