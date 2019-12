Por misio no me dan bola

RICARDO (28). San Juan de Lurigancho.- Doctora rosaflor, estos bastante desanimado y no sé cómo voy a pasar esta Navidad y peor en Año Nuevo. Estoy enamorado de una chica que trabaja en una tienda en la avenida Gran Chimú. Es linda y de buen cuerpo, me tiene loco por eso. Yo me doy cuenta que también le gusto, pero hay un problema que nos separa. Es que yo trabajo como cobrador de combi y desde las 5 de la mañana tengo que estar listo para iniciar mi trabajo porque hay muchos que quieren también agarrar chamba. Estoy todo el día para ganarme 20 soles y termino agotado y sudoroso. Termino y me voy volando a ver a Juanita y cada vez más me doy cuenta que no quiere que la acompañe a su casa. No gano mucho y no la puedo invitar no al cine, qué hago doctora.

CONSEJO

Ricardo, es una pena lo que estás pasando, pero de tomarlo con calma y que te sirva de reflexión. No sé qué habrá pasado contigo que no estudiaste algo que te permita tener otro trabajo. Pero estás a tiempo y necesitas estudiar alguna profesión técnica, es difícil, pero es la única posibilidad de que en el futuro puedas tener un mejor ingreso y seguro que se te presentarán nuevas oportunidades. Una buena chica te espera, no te preocupes.

Doctora Rosa Flor

rosaflorcorazon@gmail.com