Polémica en Brasil: piden a Yan Couto quitarse el tinte rosa

El lateral derecho brasileño reveló que alguien del ‘Scratch’, sin precisar si fue un miembro del cuerpo técnico u otro futbolista, le pidió que se pinte el cabello.

El lateral derecho brasileño Yan Couto reveló que se quitó la tintura rosada de su cabello por pedido de alguien de la selección de fútbol de Brasil, que se prepara para su debut en la Copa América 2024.

“Para la selección voy con el pelo negro, me lo voy a quitar (…) Me dijeron que el rosa es un poco ‘vacilón’. Yo no lo creo, pero lo respetaré. Me lo pidieron, lo haré”, dijo el defensor en una entrevista divulgada la noche del miércoles en el canal de YouTube de la periodista brasileña Yara Fantoni.

El jugador de 22 años no precisó quién le hizo la solicitud, si otro futbolista o algún miembro del cuerpo técnico que comanda Dorival Júnior o de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). La CBF no se ha manifestado, de momento, sobre el asunto.

El origen del tinte rosa

Yan Couto explicó que llevaba esa apariencia porque es tendencia en la ciudad española de Girona, casa del Girona FC, club al que llegó en 2022 cedido por el Manchester City de Inglaterra, dueño de su pase.

En su arribo, a principio de mes, a la concentración de la ‘Canarinha’ en Estados Unidos apareció con el pelo negro. Con ese mismo look fue titular en la victoria 3-2 ante México el sábado en College Station, Texas, en un partido preparatorio para el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que comienza la próxima semana.

“El cabello rosa fue una cosa más del Girona (…) fue como una moda. Aquí, en la selección, ese ciclo terminó”, dijo en una rueda de prensa el 4 de junio, cuando ya estaba concentrado con el ‘Scratch’ en suelo estadounidense.

Leer también: