PNP chequea a ‘chamos’ en Tumbes para entrar a Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, realizó un control de identidad en el puente internacional entre Aguas Verdes (Tumbes) y Huaquillas (Ecuador). Esto tras entrar en vigencia la norma que obliga a todos los ciudadanos venezolanos a presentar su pasaporte vigente y la visa correspondiente emitida por una oficina consular peruana.

Se pudo comprobar que el operativo en este puente binacional de la provincia de Zarumilla se registra un poco de malestar entre la población y comerciantes por la aglomeración de vehículos y transeúntes.

“Uno está trabajando y no puede uno avanzar acá. Estoy de acuerdo que se controle para que no ingrese mucho venezolano acá a hacer perjuicio al país“, dijo un ciudadano peruano.

Las personas que llegan hasta este punto del país y no cuentan con la documentación requerida son derivados al Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) para adecuarse a la reglamentación oficial. Sin embargo, no se observa mucha presencia de ciudadanos extranjeros debido a que no contarían con los documentos necesarios.

En el puente internacional personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó que un promedio de 120 ciudadanos venezolanos llegó hasta el punto de control.