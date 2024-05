Plazo para postular al segundo momento de Beca 18 vence hoy, jueves 2 de mayo

Solo aquellos previamente seleccionados tienen la posibilidad de presentarse y continuar compitiendo por las becas completas

El día de hoy, jueves 2 de mayo, a las 11:59 p.m., es el límite para que los candidatos preseleccionados puedan solicitar su participación en la segunda fase del concurso de la Beca 18-2024. Esta etapa representa la última oportunidad para continuar compitiendo por una de las 6,000 becas disponibles, dentro de las 10,000 que se ofrecen en esta convocatoria.

La inscripción se realiza en línea y finaliza el mismo día a las 11:59 p.m. En caso de resultar seleccionado, tendrás la oportunidad de cursar la carrera universitaria de tu elección con todos los costos cubiertos por el Estado peruano.

Ten presente que para participar en esta fase debes haber sido preseleccionado en la convocatoria del año 2024, es decir, haber figurado en la lista publicada el 15 de diciembre de 2023. Además, si participaste en la primera etapa pero no fuiste seleccionado, no calificaste o decidiste no aceptar la beca por cualquier razón, tienes la oportunidad de volver a postularte en esta segunda fase. Es importante destacar que todo el proceso de postulación es completamente gratuito y se realiza aquí.

Los beneficios incluyen:

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula y pensión de estudios

Movilidad local, alimentación y alojamiento (cobertura incluso en periodo vacacional)

Materiales de estudio, útiles de escritorio

Vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial

Idioma inglés (solo para estudios universitarios cuando no forme parte de la malla curricular)

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

Obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES

Transporte interprovincial (para quienes se tengan que trasladar hacia otra provincia)

Acompañamiento socioemocional y de bienestar durante toda la carrera

Nivelación académica (si es que es parte integral de la malla curricular o plan de estudios)

Durante esta segunda instancia del concurso, se otorgarán las últimas 6000 becas de las 10 000 disponibles en la convocatoria 2024, siguiendo rigurosamente el orden de mérito. Las primeras 4000 becas fueron asignadas en la fase inicial. La distribución de las becas se realiza de acuerdo a las ocho modalidades de postulación, con una cantidad específica para cada una de ellas.

Leer también: