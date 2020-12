Play Day: Aprende a hacer experimentos científicos en casa con tus hijos

Play Day es un evento digital que se desarrolla todos los viernes a las 7:30 p. m. desde la cuenta oficial de facebook de Mactec (https://www.facebook.com/MactecPeru). En él se desarrollan distintos experimentos científicos para niñas y niños, con materiales en casa y con explicaciones pedagógicas para entender de manera divertida el mundo de la ciencia.

Mactec invita a todas las familias a participar en cada una de las sesiones de Play Day via Facebook Live. Todas las sesiones son transmitidas en vivo y se desarrollan por una teacher Mactec, capacitada por científicos internacionales y nacionales. Estas sesiones se transmitirán por el Facebook oficial de la organización todos los viernes hasta el 04 de Diciembre del 2020.

Mactec – Mini Academia de Ciencia y Tecnología es una asociación sin fines de lucro comprometida con la educación científica de niñas de 7 a 12 años de todo el Perú. Gracias a la financiación de empresas y otras instituciones, al año brinda 40 becas para que las niñas exploren la ciencia junto a reconocidos científicos internacionales a través de talleres virtuales. También cuenta con un virtual afterschool program, donde desarrollan experiencias modulares científicas de 4 semanas con diversas temáticas: “Genetics of Life Diversity”, “The Melody of the Atoms”, entre otros.

Mactec espera que muchas familias participen en los programas y que más organizaciones y empresas se puedan sumar a esta iniciativa de educación científica para niñas.

Para conocer más sobre Mactec Perú: laminiacademia.com