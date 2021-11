Plantas que traerán dinero a tu casa

Puede que este haya sido un buen año o quizá no tan exitoso. Cualquiera sea el escenario, llegando fin de año es habitual realizar una serie de rituales para despedir el año y recibir el que viene. En este periodo de evaluaciones y planificaciones, las plantas pueden ayudar mucho. Sí, como leíste: hay plantas que se asocian con el dinero y tenerlas en casa –en el lugar que quieras- puede ayudarte.

Hierbas y árboles que te darán prosperidad, además de alejar las malas energías

Helecho

Quizá nunca te parecieron relevantes, sin embargo, a los helechos se les relaciona con la protección. Puede que no esté relacionado directamente con el dinero, pero nunca está demás tener una planta en casa que asegure protección.

Se de plantas muy resistentes, que quedan bien dentro y fuera de la casa. Es muy común ver los helechos en maceteros colgantes, debido a que crecen mucho. Son plantas perfectas para decorar un pasillo o el espacio de la terraza.

Albahaca

Sabemos que el olor de esta hierba es espectacular, además de sus varios beneficios. Pero lo que probablemente no sabías es que la albahaca es bastante utilizada en rituales de prosperidad y dinero. Así que si tienes un huerto o estás pensando en construir uno, no te olvides de la albahaca.

Es bastante habitual por estos días volver a reencantarse con los huertos urbanos. Hay ideas geniales para sacar provecho del espacio. En el mercado es posible encontrar maceteros invertidos, que evitan que se salga la tierra porque las plantas sólo salen por un pequeño orificio.

Lavanda

Se trata de una de las plantas que le pueden dar mucha vida a tu patio. Para la entrada de tu casa no estaría nada de mal. A esta planta se le atribuye el poder proteger a las personas ante las malas energías. Pero no hay que olvidar que también se trata de una planta con propiedades medicinales.

Varios paisajistas recomiendan que a la hora de diseñar tu jardín y disponer las plantas en la zona destinada a éstas, instales cerca de la pared las plantas más altas y de mayor volumen, de forma de ir dejando más adelante a las más pequeñas.

Cáctus

Si bien no es una planta que se relacione directamente con el dinero, sí se asocia con la protección ante la envidia y mala energía. Se recomienda no tener cáctus dentro de la casa, sino que en el exterior. Lo ideal es que estén ubicados cerca de la ventana para que protejan. Si buscas decorar de una forma sutil, lo más probable es que los cáctus te ayuden. Puedes elegir para ellos maceteros elegantes o bien atractivos, porque la variedad es enorme. Se verá muy linda tu casa.

Madreperla

La Pilea cadierei o también conocida popularmente como planta de aluminio o madreperla, suele utilizarse en espacios interiores. Su pequeño tamaño y lindo aspecto, son ideales para adornar cada rincón de la casa. Si bien no es muy conocida, también se le asocia con el dinero.

Recuerda que si te gustan las plantas debes tener cuidado con no abusar de éstas en la casa, para que no se vea muy desordenado. A veces está bien decorar con algunas plantas, pero cuando el living o la cocina comienzan a tener una especie de “invasión verde” puede no lucir muy armonioso. Esta esquina con plantas es una excelente alternativa.

Geranio

El Geranio suele ser utilizado en los jardines por su aroma y hermosas flores, pero también tiene otras cualidades. En Chile se le llama Cardenal a esta planta que se le atribuye atraer el dinero y simbolizar la abundancia y prosperidad. Son resistentes y funcionan perfecto para el exterior. Así que si te gusta el colorido, estas plantas son para ti.