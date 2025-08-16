Piden su cabeza

HINCHAS ASADOS CON PLATEAMIENTO DEL ‘NONO’ ANTE PALMEIRAS

Tras caer por 4-0 frente a Palmeiras en el Estadio Monumental, hinchas ‘cremas’ en redes sociales pidieron la salida de Jorge Fossati. ¿Qué ha decidido el club?

Universitario perdió 4-0 contra Palmeiras en el Estadio Monumental y está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores a falta todavía del partido de vuelta. En redes sociales, los hinchas cremas señalaron a Jorge Fossati como el principal responsable y solicitaron su salida de la dirección técnica tras el estrepitoso partido ante el ‘Verdao’.

El »Nono’ fue enfático en señalar como el único responsable de la caída de Universitario. Además, reconoció la superioridad de Palmeiras en el campo de juego y agradeció a los hinchas cremas por su apoyo, a pesar de estar abajo en el marcador.

Gustavo Peralta indicó en L1 MAX que Jorge Fossati cuenta con el respaldo de los directivos de Universitario. En ese sentido, el comunicador aseguró que el entrenador uruguayo no dejará la ‘U’ tras la dura derrota ante Palmeiras. Un hecho llamó mucho la atención durante el choque, Jorge Fossati decidió sacar a Rodrigo Ureña para el segundo tiempo causando sorpresa entre los hinchas.

Las especulaciones de un posible enfrentamiento en camerinos no se hicieron esperar, pero el técnico uruguayo reveló el contundente motivo por el que realizó el inesperado cambio. Y adelantó la baja del chileno para el duelo con Sport Huancayo mañana domingo 17 de agosto, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025.