Gobierno crea el PAE en reemplazo de Wasi Mikuna

Por
Redactor web19
-
0
9
Gobierno crea el PAE en reemplazo de Wasi Mikuna
Gobierno crea el PAE en reemplazo de Wasi Mikuna

El Ejecutivo creó el nuevo programa de alimentación escolar, cuyo consejo directivo estará compuesto por autoridades del MIDIS, MINEDU, MINSA, PRODUCE, INS, el decano del Colegio de Nutricionistas y un representante de los padres de familia designado por el sector Educación.

El Ejecutivo emitió este sábado el decreto supremo que crea el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y reemplazará al extinto Wasi Mikuna. El referido decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano resalta que su propósito es brindar «un servicio de alimentación nutritivo, saludable y complementario.

Priorizando su calidad, la pertinencia territorial y cultural, así como la promoción de hábitos saludables. Dirigido a los estudiantes de instituciones educativas públicas a nivel nacional, así como a programas no escolarizados de educación inicial conforme al marco normativo vigente».

Además se incluye como objetivos del programa. Implementar un sistema de monitoreo y evaluación continua que permita medir de manera sistemática los indicadores relacionados al funcionamiento del programa. Así como «disponer y gestionar las medidas necesarias para evitar el consumo de alimentos no conformes, en coordinación con las Autoridades Sanitarias correspondientes.

Lee también:

‘Matan’ Wasi Mikuna por niños intoxicados

Asimismo, se establece que el PAE tendrá una vigencia de 10 años, durante la cual se implementará «una estrategia de monitoreo y evaluación. Orientada al cumplimiento de los objetivos y a la mejora continua, que permita valorar la calidad, la eficacia, sostenibilidad e impacto del Programa».

El decreto de creación del PAE indica que su «conducción estratégica» estará a cargo de un Consejo Directivo. Conformado por 9 funcionarios, incluyendo al viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS, quien lo preside. También forman parte de dicho órgano colegiado el viceministro de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria.

Así como el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), el viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de Producción (PRODUCE), el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), el presidente de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (COMPIAL) y el Decano Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú.

Artículos relacionadosMás del autor