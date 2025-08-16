Pamela Franco niega bronca con ‘Cuevita’

Tras las acusaciones de Pamela López, sobre una supuesta llamada del entorno de ‘Aladino’ Christian Cueva a su pareja, el ‘Colágeno’ Paul Michael; la cumbiambera Pamela Franco afirmó que todo anda bien en la relación con el talentoso volante del Emelec de Ecuador.

En declaraciones a Amor y Fuego, la sensual cantante afirmó que todo se encontraba bien en su relación, es más, no se dio por enterada de las acusaciones de la aún esposa de su actual pareja.

“No opino nada, nunca he opinado nada. No tengo que decir nada de eso. Yo estoy trabajando, estamos bien. No sé de qué me están hablando sinceramente”, manifestó. La artista no pudo evitar mostrar un poco de incomodidad cuando el reportero del programa de espectáculos le dijo que Cueva estaría involucrado en todo esto.

“Bueno, él ya es una persona independiente que puede tomar sus cosas, ¿no? Yo estoy en lo mío, cuando tenga que ver algo mío, yo responderé, yo diré. Mientras que no, yo no tengo nada que hacer ahí”, concluyó.