Petro le pasa la mano a Maduro

Gustavo Petro manifestó su firme respaldo a Nicolás Maduro tras las recientes declaraciones del gobierno de Donald Trump en las que intentan vincular al jefe de Estado con el narcotráfico. Petro rechazó cualquier intervención extranjera y llamó a defender la soberanía latinoamericana.

Además, el mandatario de Colombia también reconoció el papel de Venezuela en el combate contra el narcotráfico, destacando el apoyo del presidente Maduro en la frontera común. Propuso una estrategia multinacional que incluya a Estados Unidos, pero sin vulnerar la soberanía regional. Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras e Irán respaldaron a Venezuela frente a lo que ven una amenaza en Washington.

Petro rechaza operaciones militares sin aprobación regional en Latinoamérica

«Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia«, escribió Gustavo Petro en su cuenta en X luego de que se filtrase en los medios de Estados Unidos las intenciones de Donald Trump de habilitar el uso de sus Fuerzas Armadas contra naciones de Latinoamérica que, según él, están conectadas con cárteles de droga.