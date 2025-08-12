Europa es un infierno

El bochorno que llegó a Francia desde España cubre ya toda la mitad sur del país con temperaturas máximas de más de 40 grados mientras en París, en el norte, se busca combatir el calor, mucho más soportable, con baños en las aguas del Sena o pasando el día en áreas con aire acondicionado.

Se espera que la mayor intensidad de este episodio de calor sea entre el lunes y el martes, aunque se va a prolongar hasta al menos el fin de semana.

Méteo France ha declarado la alerta roja en 12 departamentos del suroeste de Francia, en la región de Burdeos, por temperaturas máximas de hasta 42 grados, y otros 41 departamentos en alerta naranja, básicamente al sur del río Loira.

Leer también [Derrumbes y heridos deja fuerte sismo en Turquía]

Las autoridades activaron el máximo nivel de precaución en varias regiones del suroeste, donde se esperan hasta 42 grados, mientras expertos advierten sobre la frecuencia creciente de estos episodios