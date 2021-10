Personas vacunadas tienen menos probabilidades de propagar el virus

La Universidad de Oxford realizó un estudio para conocer si las vacunas afectaban la transmisión del virus.

Según un estudio de la Universidad de Oxford, las personas vacunadas son menos probables de contagiar el virus de la Covid-19 si llegasen a contagiarse, a diferencia de los no vacunados.

En el estudio se examinaron los datos de 150.000 personas, esta muestra incluía personas no vacunadas y vacunadas con una o dos dosis de Pfizer-BioNTech o AstraZeneca, por lo que los investigadores apreciaron como afectaba la vacuna a la propagación del virus, con la variante Alfa o Delta, ambas muy contagiosas.

La investigación del 29 de septiembre y aún no revisaba, afirma que las personas vacunadas son menos infecciosas y que los niños continúan siendo menos infecciosos y susceptibles con las nuevas variantes.

Se determinó que ambas vacunas redujeron considerablemente el contagio, pero fueron más efectivas contra la variante Alfa que con la variante Delta. En el proceso de investigación, se supo que una persona tenía el 65% menos probabilidades de dar positivo si la persona de quien se produjo la exposición estaba vacunada con las dos dosis de Pfizer. En el caso de AstraZeneca, la dinámica fue similar con la única diferencia que esta solo tuvo un 36% menos probabilidades.

Recordemos que la variante Delta tiene cargas virales más altas que la variante Alfa en infecciones sintomáticas y asintomáticas. El estudio mostró que las vacunas no perdieron su efecto protector, aún teniendo la misma carga viral entre vacunados y no vacunados, es por ello que las personas vacunadas no son tan contagiosas como las personas no vacunadas infectadas con la variante Delta.