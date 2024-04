Percy Prado, ex Sporting Cristal, publicó preocupantes mensajes

Tras los preocupantes mensajes, la familia del también exjugador de Nantes de Francia señaló que se encuentra “bien y con ellos”.

Percy Prado, exjugador de Sporting Cristal y Nantes de Francia, generó preocupación entre sus seguidores al publicar varios mensajes inquietantes en su cuenta de Instagram, donde se despedía de su hijo, esposa y familiares.

“Para ti, hijo mío, nuestros comienzos fueron difíciles. No sabía lo que significaba amar a alguien más. Ya no me amo. Estás rodeado de personas maravillosas y te nutres de esa positividad. Crece para ser un hombre fuerte y justo. Sé el pilar alrededor del cual se reúna nuestra familia. Sigue siendo feliz, nunca pierdas eso. Te amo, hijo mío”, expresó Prado en un mensaje para su pequeño.

El futbolista de 28 años también expresó su amor por su esposa. “Eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien que sea digno de ti. Nunca te subestimes por nadie, mantente tal como eres. Te amaré hasta el final”, afirmó.

Además, se disculpó con su padre: “Perdón por avergonzarte tanto, perdón por no poder confiar en mí”. Y solicitó a sus amigos que “estén ahí para mi madre y para mi hijo”.

Horas después de estos mensajes inquietantes, la familia de Percy Prado anunció que el futbolista se encuentra “bien” y está junto a ellos en medio de la preocupación por la situación.

Recordemos que Percy Prado llegó a Sporting Cristal en enero de 2021, aunque tuvo poca participación, siendo parte del equipo que logró el Torneo Apertura 2021 y la Copa Bicentenario del mismo año. Posteriormente, se anunció su rescisión de contrato en enero de 2022. Desde entonces, se unió al equipo Nantes Métropole Futsal de Francia a fines de 2022.

