Percy Prado ante su posible llamado a la selección: “Sería un honor”

El objetivo claro. Percy Prado desarrolló toda su carrera en Francia y se ganó un puesto en Nantes con total autoridad; sin embargo, si hay algo que todavía le falta lograr en lo personal y según señaló es llegar a la Selección Peruana que hoy dirige el argentino Ricardo Gareca. El lateral incaico contó algunos detalles de su acercamiento al combinado patrio.

“Yo también quiero jugar en la Selección, sería un honor estar ahí. Hablé directamente con el ‘profe’ Gareca y me dijo que me están mirando. Daré todo lo que pueda para ir”, señaló en una parte de la entrevista con Movistar Deportes vía Instagram.

Además, reveló que la primera vez que le llegó la carta de la Federación Peruana él se encontraba con Cristian Benavente, su compañero en Nantes, y se emocionó por lo que significó sentirse cada vez más cerca al ‘equipo de todos’.

“Me llegó una carta de la Federación a Nantes, fue la primera vez, junto con Benavente. Hablamos por medio de Whatsapp. Me emocionó hablar con Gareca, me dijo que si seguía por ese camino podía ser llamado”, agregó.

También fue consultado sobre sus características de juego y fue claro en señalar que es un futbolista que destaca más en campo rival pero sin descuidar su función en la zona defensiva que finalmente es el lugar donde se desarrolla. Usó como ejemplo a Luis Advíncula.

“Mi juego es más parecido al de Advíncula que al de Corzo. Me gusta pasar mucho al ataque y aunque a Corzo no lo vi tanto Advíncula me parece un gran jugador. Tapia es otro gran futbolista, Cueva bajó un poco y Carrillo cuando quiere es muy bueno”, sostuvo Prado.