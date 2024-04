Oliver Sonne es objetivo prioritario del Anderlecht

La dirección deportiva del club más ganador de la historia de Bélgica ve a Sonne en el futbolista a fichar para la próxima temporada.

Oliver Sonne, el lateral danés con raíces peruanas, está viviendo días especiales en su carrera futbolística. Su internacionalidad con la selección nacional y su crecimiento en el Silkeborg IF lo han puesto en el centro de atención, abriendo nuevas oportunidades en su camino profesional.

Mientras se esfuerza en levantar a su equipo en la Ronda de Campeonato de la Superliga de Dinamarca, Sonne ha despertado el interés del RSC Anderlecht de la Jupiler Pro League de Bélgica. Este club histórico ha puesto sus ojos en el talentoso lateral, quien se ha destacado como titular indiscutible en su club.

El interés del Anderlecht fue reportado por el periódico Het Laatste Nieuws, indicando que el club belga está trabajando en el armado de su equipo para la próxima temporada y considera a Sonne como una pieza clave para reforzar su defensa.

Sonne no es ajeno a Anderlecht y habría monto sobre la mesa

Aunque la negociación aún no está finalizada, se ha comenzado a discutir el monto económico necesario para asegurar los servicios de Sonne. A pesar de que el Silkeborg IF tiene al jugador bajo contrato hasta mediados de 2026 y no planea venderlo fácilmente, estarían dispuestos a considerar una oferta atractiva.

Se ha mencionado que el Anderlecht estaría dispuesto a pagar alrededor de 1.5 millones de euros por Sonne, una cifra que se acerca a las expectativas del Silkeborg IF. Este monto sería suficiente para convencer al club danés de liberar al lateral derecho.

Sonne ya ha tenido encuentros previos con el Anderlecht durante la fase preliminar de la Europa League y la clasificación a la Conference League, donde su equipo salió derrotado en ambos enfrentamientos. Sin embargo, su rendimiento en esos partidos captó la atención del club belga, que ahora busca incorporarlo a sus filas.

En caso de concretarse su fichaje, Sonne deberá competir por un lugar en el equipo con otros talentosos jugadores. Su continuo crecimiento en el Silkeborg IF, demostrado con tres asistencias y un gol en 25 apariciones, respalda su potencial para triunfar en el Anderlecht. Ahora, solo queda esperar para ver cómo se desarrolla esta historia.

