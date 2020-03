Pensionistas militares y policiales a la espera de un dictamen a su favor

Pensionistas militares y policiales confían que este 7 de abril fallo del TC sea en beneficio de sus miembros

La fe y confianza se mantiene. El Coordinador General de las Asociaciones de Pensionistas Unidos de la Fuerza Armadas y Policía Nacional del Perú, Coronel FAP (r) Fredy Enrique Arias Portugal, en una entrevista con el diario el Men, indicó que tanto él como sus asociados están seguros y confían que el fallo del TC será a su favor pues los magistrados actuarán conforme a ley respetando la Constitución.

En vista que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó que este 7 de abril, se debatirá la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30683 sobre pensiones para militares y policiales, aprobada por el disuelto Congreso, Arias Portuga confia en que el resultado sea positivo y progresivo.

“Esperamos confiados que el TC actuará de acuerdo a la ley, a la Constitución y a la jurisprudencia que existe al respecto”, indicó.

Asimismo, el coronel de la FAP, mostró su punto de preocupación al mencionar que la ponente para el tema en cuestión es la doctora, Marianella Ledesma, quien habría indicado que hubo un incremento de pensión cuando no habría sido así.

“Hay una preocupación porque la ponente de este tema es la doctora Marianella Ledesma (presidenta del órgano constitucional en mención). Ella ya ha manifestado que es un incremento de pensión lo que hemos tenido los pensionistas, hecho que es falso porque no ha habido ningún incremento de pensión; también se sabe que ella piensa de que los pensionistas queremos ganar igual que los que están en actividad, lo que también es falso, el pensionista gana el 58% de lo que gana un personal en actividad, no gana el 100% y finalmente, ella cree que nosotros tenemos cédula viva y la cédula viva no existe para la Fuerza Armada y Policial, lo que tenemos es cédula renovable”, recalcó.

Ante un posible fallo, el cual declare fundada la demanda del ejecutivo, Fredy Enrique Arias Portugal señala que se originaría un problema social muy grande, pues actualmente son alrededor de 100 mil familias y serían 500 mil los pensionistas afectados.

“Podría ser un problema social muy grande que yo no sé que reacción tendrán mis compañeros. Imagínese, se vería afectada la canasta familiar, la salud de los pensionistas, somos personas de más de 75 años y muchas con mal estado de salud. El TC no puede actuar en contra porque es legal lo que ha hecho el Congreso”, explicó.

Como se sabe, el Poder Ejecutivo interpuso dicho recurso, considerando equivocadamente (según aducen los pensionistas) que la norma vulnera la Carta Magna por tener iniciativa de gasto, hecho que Arias Portugal descartó de plano y por el contrario aseguró que, quitarles sus derechos, fue inconstitucional.

A continuación te presentamos la entrevista completa aquí.