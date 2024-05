Patricia Benavides: Poder Judicial rechazó impedimento de salida del país

La Fiscalía propuso 36 meses de impedimento de salida basándose en la complejidad del caso

El Poder Judicial rechazó la solicitud del Ministerio Público para imponer el impedimento de salida del país por 36 meses a la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, en el marco de la investigación preliminar por presuntos delitos de organización criminal y otros.

El juez supremo, Juan Carlos Checkley, argumentó que la medida solicitada no supera el test de proporcionalidad, ya que no se justificó la necesidad de esta Ministerio Público. Además, consideró que no existen motivos para asegurar su permanencia en el país durante el proceso.

Patricia Benavides investigada por presunta organización criminal

La investigación, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y dirigida por la fiscal suprema Delia Espinoza, busca esclarecer el presunto liderazgo de Benavides en una organización criminal dentro del Ministerio Público durante su mandato como fiscal de la Nación.

El pedido de impedimento de salida del país se basaba en el peligro procesal por la presunta pertenencia de Benavides a la organización criminal, respaldada con diversos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. Sin embargo, el Poder Judicial consideró que la medida no era proporcional en el contexto del caso.