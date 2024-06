Messi admite que Real Madrid es el mejor del mundo

La estrella del Inter de Miami se prepara junto a la selección de Argentina para la Copa América 2024

En una reciente entrevista, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, reconoció al Real Madrid como el mejor equipo debido a su éxito en la Champions League 2023/2924.

“El mejor equipo es el Real Madrid. Es el último campeón de Champions”, expresó Messi. Sin embargo, también destacó al Manchester City de Pep Guardiola por su estilo de juego, indicando que “si es por resultados, es el Madrid. Si es por juego es el Manchester City de Guardiola”.

Messi, que tuvo una rivalidad intensa con el Real Madrid durante su carrera en el Barcelona, especialmente durante los años en los que Cristiano Ronaldo jugaba en el equipo blanco, ha dejado claro su respeto por el éxito reciente del club madrileño.

Messi ya pasó la página con el último mundial

En cuanto a su vida personal y profesional, Messi reveló que no ha vuelto a ver la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia en penales. “Mis recuerdos están todos aquí. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero, bueno, por ahora me quedo con lo que tengo, sin repasar”.