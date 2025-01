Papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana

La decisión fue anunciada a un grupo de miembros dirigentes del Sodalicio que se encuentran reunidos en la ciudad de Aparecida, Brasil para la Asamblea General y elección de sus nuevas autoridades.

El Papa Francisco habría tomado la decisión de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana, fundada en el Perú en 1971, de acuerdo a la información revelo el portal Info Vaticano , esta medida fue tomada en la ciudad Aparecida , en Brasil y a partir del Lunes se reúnan para elegir un superior del Sodalicio.

Esta noticia se dio ante más de un centenar de profesores perpetuos del Sodalicio de Vida Cristiana, quienes se congregaron en la Asamblea General en Aparecida, Brasil. La noticia, dice, la recibieron, del cardenal Gianfranco. El Papa Francisco paso a supervisar el proceso de reforma de la comunidad. Ghirlanda, jesuita, reconocido por su experiencia en derecho canónico.

Este sábado, el cardenal y arzobispo de Lima no se refirió al tema durante su entrevista en RPP, por lo que se espera que, en las próximas horas, se conozca mayores detalles de lo dispuesto por el Papa. Las fuentes oficiales de la iglesia católica no se han pronunciado. No confirman ni niega la disolución del Sodalicio. Están esperando que se firme y publique el documento oficial.

«El documento al que hace referencia la nota publicada en InfoVaticana existe, pero aún no cuenta con la firma del Papa. La estrategia del sector reaccionario es adelantarse para dilatar la decisión oficial», señalaron las fuentes. Ya la disolución es un hecho y solo se encuentra en curso presentar los documentos correspondientes para que se haga de manera oficial.

Quieren entorpecer el proceso de elecciones de la conferencia episcopal peruana que empieza el lunes. La Santa Sede ahora debe hacer control de daños con la «exclusiva» de InfoVaticana. Esto va más allá de la sola disolución del Sodalicio.

A pesar de las actitudes de sus operadores, el Papa Francisco mantiene cercanía con los miembros sodálites, a través de la presencia del reconocido jesuita y ex rector de la Pontificia Universidad Gregoriana, el cardenal Gianfranco Ghirlanda.