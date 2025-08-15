Murió Miss Rusia 2017

El pasado 12 de agosto, Kseniya Alexandrova, de 30 años, falleció tras estar semanas internada en un hospital. La modelo fue reconocida por ser la representante de Rusia en el Miss Universo del año 2017, donde no llegó a clasificarse a las semifinales. La noticia fue compartida tanto por su agencia de modelaje como por la organización del concurso, que lamentaron su temprana partida.

Alexandrova se encontraba internada en el hospital hace algunas semanas debido a un accidente automovilístico que sufrió en julio de este año. El suceso involucró el choque con un alce, un animal muy común en Rusia, y que terminó atravesando el parabrisas del carro en el que la modelo se encontraba de acompañante.

Leer también [Perú y Ecuador: Una hermandad que celebra su historia y proyecta su futuro]

Medios locales reportaron que el impacto provocó una peligrosa lesión craneoencefálica, aunque su diagnóstico se mantuvo reservado.

La modelo fue trasladada a Moscú, siendo hospitalizada en el Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky. Sin embargo, falleció anteayer.