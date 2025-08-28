¡Maduro tiembla!

NERVIOSO POR CRUCERO ANITIMISILES DE EE.UU. Y ALISTA DEFENSA

El Gobierno de Venezuela alertó que Estados Unidos planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas del país suramericano la próxima semana, entre otros «buques de guerra» desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las «acciones hostiles» de la Administración del presidente Donald Trump.

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación «la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América», y aseguró que el despliegue en el Caribe de buques como «el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido», representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales».

En ese sentido, advierte que la llegada de estos buques «a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales».

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.