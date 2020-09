“Pantera Negra” perdió batalla contra el cáncer

El fallecimiento del actor de 43 años, producto del cáncer, ha sacudido al mundo del cine en general y a los fanáticos del universo Marvel. Tanto los actores que forman parte de las películas y los seguidores han expresado su profundo dolor por Chadwick Bodeman.

Chadwick Boseman se casó antes de morir y dejó profunda tristeza a nivel mundial. Sus amigos Avengers se despidieron con sentidos mensajes

Sin embargo, a pesar que nada aliviará el dolor de la perdida, se podrá escucharlo por última vez en una serie de Marvel. Asimismo, aún no se sabe qué pasará con la segunda película que se iba a grabar de “Black Panther“, pues los directivos de Marvel han afirmado que es muy pronto para saber si van a reemplazar a Boseman por otro actor.

Según informaron medios estadounidenses, el actor de ‘Black Panther’ interpretó, por última vez al personaje, poniendo su voz para “What If…, la serie de animación de Marvel Studios que se estrenará en Disney Plus.

Se trata de una antología basada en la serie de Marvel Comics del mismo título que explora futuros y realidades alternativas que hubieran tenido lugar si los momentos importantes de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel hubieran ocurrido de manera diferente.

SE CASÓ EN SECRETO ANTES DE MORIR

En la cuenta oficial de Instagram de Boseman se reveló que poco antes de morir, el intérprete de ‘Black Panther’ pudo casarse con el gran amor de su vida, Taylor Simone Ledward, ellos quisieron dar este importante paso en secreto, nadie se hubiera enterado si no fuera porque la familia del actor lo reveló. “Murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado”, expresaron.

Según ‘The Daily Mail’, Chadwick habló abiertamente de su relación con la aspirante a cantante, mientras daba su discurso de agradecimiento al recibir el premio que se le otorgó en la 50 edición de los NAACP Image Awards: “Simone, estás conmigo todos los días. Tengo que reconocerte ahora mismo. Te amo“, dijo.

UN GRAN SUPERHÉROE

“Terrible noticia la desaparición de Chadwick Boseman. Tenía el talento de un gran actor, el carisma de una gran estrella y una gran carrera. Brilló en Da 5 Bloods, 42, Marshall o Get on Up. En Black Panther convirtió su personaje en una revolución social”, reaccionó en Twitter el director de cine español Juan Antonio Bayona.

Jamás en la historia se había producido un filme donde una persona de raza negra fuera un superhéroe. El estreno de Black Panther en 2018 cambió esto para siempre.

Boseman interpretó al rey T’Challa, un superhéroe líder de Wakanda, país africano ficticio con mucho poder y muy avanzado tecnológicamente.

El filme en general, y no solo el rol de Boseman, fueron aclamados por la crítica por suponer un antes y después cultural al contar con un elenco mayoritariamente negro. Para muchos, un paso de gigante en los esfuerzos de Hollywood de lograr una inclusión social en sus producciones.

AVENGERS SE DESPIDEN DE PANTERA NEGRA

Hackeye Jeremy Renner, quien interpreta a Hackeye en las películas de superhéroes, Avengers, escribió un mensaje en el que recuerda su amistad con Chadwick Boseman.

“Chadwick es una inspiración, un guerrero con un gran corazón que nunca olvidaré. Estoy profundamente devastado por su muerte. Envío mi amor a la familia Boseman”,

Capitán América Chris Evans, quien interpreta al Capitán América, fue uno de los primeros de los Avengers en dedicar algunas palabras a Chadwick Boseman en Instagram donde también subió varias fotos al lado del intérprete de Pantera negra.

“Esto es más desgarrador, Chadwick era especial. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Pocos artistas tienen tanto poder y versatilidad. Le quedaba mucho trabajo por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad”, escribió.