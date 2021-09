Angelina Jolie habló sobre el miedo que sintió durante su matrimonio con Brad Pitt

La actriz, Angelina Jolie, habló en una entrevista sobre su proceso de divorcio con el actor y el efecto que tuvo esto en su vida

En una reciente entrevista con The Guardian, la actriz Angelina Jolie, declaró que separó del actor por la seguridad de su familia.

Jolie dijo que sintió miedo por la seguridad de sus hijos y por eso tomó la decisión de divorciarse de Brad Pitt, y lo acusó de maltrato doméstico.

“No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho llegar al punto de ponerme en una posición en donde sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, contó durante la entrevista con el diario The Guardian.

Jolie, de 46 años, y Pitt, de 57, fueron de las parejas más destacadas de Hollywood durante 12 años. Sin embargo, a los dos años de matrimonio, la actriz solicitó el divorcio por “diferencia irreconciliables” y denunció al actor por maltrato.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes“, afirmó Jolie en una entrevista concedida el año pasado a la revista Vogue.

La actriz y directora, también aseguró que se está “dando cuenta de que a veces puedes sobrevivir a las cosas, pero después no sabes como hacer para sentir y vivir de la misma manera. ¿La solución? Tratar de estar más abierta. Realmente estoy tratando de ser de nuevo un ser humano más abierto”.

La estrella de cine reconoció sentirse “rota” por sus experiencias y lo que más quiere es que su familia encuentre la manera de seguir adelante, “incluyendo el padre de mis hijos“, afirmó. “Quiero que sanemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia“, agregó.