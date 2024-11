Pamela Franco: «Ese tatuaje me lo hice por mi mamá y mi hija»

Tras su oficialización de su relación con Cueva, Pamela Franco se pronunció sobre su tatuaje de la incial «C» y explicó que lo mantiene como tributo familiar.

La cantante de cumbia Pamela Franco, se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la reciente oficialización de su relación con el futbolista Cristhian Cueva. La bailarina, no solo ha llamado la atención por este nuevo capítulo en su vida amorosa, sino que también por las declaraciones que ha dado el tatuaje que se realizó cuando aún estaba en una relación con Christian Domínguez.

LEE TAMBIÉN:

Pese a la polémica ruptura entre ambos por infidelidad, Franco dejó en claro que no piensa borrar la inicial “C” que lleva su piel, a diferencia de Domínguez, quien tomó una decisión más visible y difícil de eliminar el tatuaje del rostro de Pamela en su brazo.

Asimismo, en una reciente entrevista, Franco, abordó este tema aclarando que el tatuaje que ella se realizó no solo representa su relación pasada, sino también su vínculo con su familia. “La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata, yo no vivo de esas cosas, soy más ‘fresh’. Los que se han puesto una cara sí está más difícil borrarlo”, comentó la cantante.

Como se sabe, Domínguez optó por un gesto mucho más visible y permanente, sin embargo, su expareja aún tendría que lidiar con la tarea de eliminar el tatuaje, algo que Pamela comentó con un tono despreocupado y sarcástico.

“De una pequeñez han hecho todo un mundo. Acá lo cierto es que no me he borrado todo el tatuaje, solo una inicial con el nombre del señor. Lo otro, no tengo por qué eliminarlo, ese tatuaje me lo hice por mi mamá y mi hija”, puntualizó Franco.