Christian Domínguez sobre relación entre Pamela Franco y Christian Cueva

Christian Domínguez se pronuncia tras la oficialización del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva, que se hizo público el 1 de noviembre, coincidiendo con su aniversario.

Christian Domínguez rompió el silencio luego de que su expareja, Pamela Franco, oficializara su relación con el futbolista Christian Cueva el pasado 1 de noviembre. La fecha ha generado polémica, pues coincide con el aniversario que Domínguez y Franco celebraban juntos. La nueva pareja fue vista en una discoteca de Santa Clara, donde su actitud cariñosa confirmó los rumores de romance.

También lee:

En el programa de televisión “América Hoy”, las conductoras, cercanas a Domínguez, criticaron a Pamela por hacer pública su relación en esa misma fecha. Janet Barboza comentó que esto podría ser señal de que la cantante no ha superado a Domínguez. “Para mí, Pamela Franco no ha superado a Christian Domínguez porque está oficializando a Cueva el 1 de noviembre, en su aniversario con Domínguez”, señaló Barboza en el programa, considerándolo una falta de respeto hacia su excompañero de conducción.

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, también opinó al respecto, cuestionando si la elección de la fecha fue realmente una coincidencia. “Me hubiera gustado preguntarle a Christian Domínguez qué opina de que la oficialización de Cueva y Pamela Franco fuera el mismo día que ellos celebraban su aniversario”, comentó.

Christian Domínguez responde a Pamela Franco

Tras ser abordado por la prensa a la salida de Panamericana TV, Christian Domínguez evitó caer en la controversia y prefirió enfocar sus declaraciones en su proceso de reconciliación con Karla Tarazona, con quien también terminó en medio de un escándalo por infidelidad. “Con ella estamos progresando. Todavía no nos estamos dando la oportunidad, pero estamos con temas laborales más que todo. Tengo que meterle fuerza, sí. Sé que es difícil, pero se puede”, expresó Domínguez, dejando en claro que su prioridad es mejorar su relación con Tarazona y mantener un ambiente más estable.

Pamela Franco y el significado de su tatuaje

La controversia no terminó ahí, ya que Pamela Franco también recordó el tatuaje que se hizo mientras estaba con Domínguez. A pesar de la ruptura, la cantante afirmó que no piensa borrar la inicial “C” que lleva tatuada. En una entrevista para el podcast de Carloncho, explicó que la letra tiene un significado especial para ella, ya que representa a su hija Cata y su conexión familiar.

“La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata, yo no vivo de esas cosas, soy más ‘fresh’. Los que se han puesto una cara sí está más difícil borrarlo”, dijo Pamela, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Domínguez, quien tiene un retrato de ella en el brazo.