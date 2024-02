Pamela Franco denunciará a familiar por video con Christian Cueva

‘Magaly TV La Firme’ mostró un video proporcionado por Pamela López, el cual podría evidenciar la infidelidad de Cueva con Pamela Franco.

Pamela Franco estaría molesta con sus familiares debido a la divulgación de un video en el que se observa a su padre cantando junto a Christian Cueva. Como se ha informado, Pamela López, la esposa del futbolista, afirmó que su relación de doce años terminó debido a una infidelidad de su pareja con la cantante de cumbia. Ella utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que mostraría las pruebas de esta afirmación.

El jueves 8 de febrero, Pamela López recibió un nuevo video en su celular. En él se ve a su esposo, vestido con un polo amarillo y un short negro, sentado en un sillón junto al padre de Pamela Franco. Ambos están cantando en lo que parece ser el interior de la casa de la expareja de Christian Domínguez, ubicada en Nuevo Chimbote.

Magaly Medina afirmó en su programa ‘Magaly TV La Firme‘ que Christian Cueva fue visto al lado del dueño de una cevichería ubicada cerca de la casa de Pamela Franco. Para respaldar la idea de que el futbolista visitó a la familia de la conductora de televisión, Medina mostró una fotografía. Además, según Pamela López, esposa de Cueva, el jugador de la selección peruana había viajado a Chimbote en esa fecha, el 2 de diciembre de 2023.

Pamela Franco está actualmente tratando de identificar al familiar que habría compartido el video con Pamela López. Según Trome, una fuente cercana a la cantante de cumbia confirmó esto y también mencionó que no se descarta la posibilidad de presentar una denuncia contra la persona responsable.

Como se ha informado, el lunes 12 de febrero, Pamela Franco concederá una entrevista en el programa ‘Mande quien mande‘, de América Televisión. Se espera que en esta entrevista explique las acusaciones sobre su presunta intervención en el matrimonio de Christian Cueva y Pamela López, así como también sus comentarios sobre el ‘ampay’ que mostraba a Christian Domínguez, padre de su hija, manteniendo relaciones sexuales dentro de un automóvil.

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme‘, la periodista de espectáculos comentó sobre la supuesta relación extramatrimonial entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Leer aquí:

En la transmisión, se mencionó que Brunella Horna, conductora de ‘América Hoy‘, fue interrogada por sus colegas si había notado alguna situación comprometedora entre la pareja formada por su amigo Christian Domínguez y Pamela Franco, así como entre Christian Cueva y Pamela López, ya que ambas parejas asistieron a su boda celebrada el 7 de enero de 2023.

La empresaria mencionó que tiene la intención de revisar las fotografías tomadas por su equipo de audiovisuales durante su boda para determinar si hubo algún momento relevante entre la pareja del futbolista y la cantante de cumbia.

Por otro lado, Janet Barboza mencionó que cuando asistió a la boda de la popular ‘Baby Bru’, observó que Cueva y Franco estuvieron muy cerca de sus respectivas parejas en la zona de las bebidas durante la recepción.

“En la boda de Brunella hubo tres zonas, una donde se casaba, un after para tomar unos traguitos con una banda increíble y finalmente el de la cena. En el área donde era para tomarse los traguitos estaban cerca porque no era muy grande y no había mesas, estábamos parados. Estaban como a tres y cuatro metros, yo los vi”, contó Barboza

Ante esto, Brunella Horna confirmó la amistad entre su esposo, Richard Acuña, y el futbolista. Sin embargo, también mencionó una advertencia que recibió sobre las recientes acusaciones de Pamela López contra la conductora de ‘Consume Perú’.

Magaly Medina criticó a Brunella Horna por permitir que su esposo le prohíba referirse al tema.

Leer aquí: