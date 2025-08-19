Padre de Sheylla exige captura de su yerno

INICIA REPATRIACIÓN DE CADÁVER Y PIDE QUE SOSPECHOSO NO FUGUE DEL PERÚ

Los padres de Sheylla Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana hallada muerta en Estados Unidos luego de estar desaparecida desde el 9 de agosto, llegaron hasta la Cancillería de la República ubicada en el jirón Lampa, en el cercado de Lima, en donde exigieron celeridad para poder repatriar sus restos.

Además, están pidiendo a las autoridades que el principal sospechoso de la muerte de esta joven, Jossimar Cabrera, quien era pareja de Sheylla, no se escape del país. Previamente, en la salida de su vivienda ubicada en Breña, ellos pidieron justicia para su hija. “Todas las pruebas apuntarían hacía que él es el victimario de mi hija. Pedimos al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior que no lo dejen escapar hasta que se cumpla con la justicia”, enfatizó.

El padre de la víctima expresó su preocupación por Josimar Cabrera Cornejo, pareja de Sheyla y principal sospechoso del crimen. Aunque fue detenido a su llegada al Perú, luego fue liberado. El progenitor de Sheyla insistió en que las autoridades vigilen de cerca al sospechoso, especialmente ahora que sabe que se encontró el cuerpo de su hija. “Seguramente debe estar planeando fugarse o podría planificar escapar. Queremos que las autoridades tengan presente que no se vaya del país hasta que se determine el procedimiento legal”, sostuvo.