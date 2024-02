Pablo Sabbag espera volver pronto a vestir la blanquiazul

Pablo Sabbag fue operado del tobillo, pero se mantiene en pie y con ganas de volver a las canchas

El delantero colombiano-sirio de Alianza Lima, Pablo Sabbag, se ha mostrado optimista tras la operación de tobillo a la que se sometió en Estados Unidos. Sabbag, quien estará de baja entre dos y tres meses, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los hinchas del club blanquiazul.

En su mensaje, Sabbag reconoció la dificultad del momento, pero se mostró firme en su compromiso de superarlo. “La frustración de hoy no estar al 100% quizás es parte del juego, pero quiero que sepan que nada me detendrá. Estoy listo para superar cualquier adversidad con una mentalidad positiva y la convicción de que el éxito siempre está a mi alcance”, aseguró.

El jugador de 26 años se lesionó con la selección de Siria en la Copa Asiática. Se perderá gran parte del Torneo Apertura y los primeros partidos de la fase de grupo de la Copa Libertadores. Sin embargo, Sabbag se mostró confiado en que regresará a las canchas más fuerte que nunca.

“Me comprometo a superar estos momentos difíciles y regresar a las canchas más fuerte que nunca. ¿Quizás Dios me puso este desafío en mi camino? La verdad, solo el tiempo tendrá las respuestas… mientras tanto, afirmo con certeza que soy un ganador, y saldré victorioso de esta situación y que mi cariño por esta camiseta y amor incondicional por el fútbol es lo que me mantiene en pie y nada ni nadie me detendrá”, dijo.

Las palabras de Sabbag han sido bien recibidas por la hinchada de Alianza Lima. Los aficionados del club le han expresado su apoyo y le han deseado una pronta recuperación.

El mensaje de Sabbag es un ejemplo de resiliencia y optimismo. A pesar de la dificultad del momento, el jugador se ha mostrado confiado en su capacidad para superar este desafío y regresar a las canchas con más fuerza que nunca.

