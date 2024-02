Paul McCartney recuperó su legendario bajo que fue robado

El icónico Höfner del Beatle fue devuelto a su dueño original

Los seguidores de los Beatles recuperaron y devolvieron el bajo eléctrico Höfner 500/1 de 1961 que pertenecía a Paul McCartney y que fue robado en 1972 en un emocionante evento musical. Este instrumento icónico en la historia del rock había sido mantenido en misterio por más de 50 años, pero un grupo de admiradores de los Beatles colaboró para lograr esta hazaña.

La noticia del reencuentro se publicó en el sitio web oficial de McCartney, marcando el fin de medio siglo de incertidumbre sobre el paradero de uno de los “bajos más importantes de la historia”. Según el comunicado, después de que los seguidores lanzaron el proyecto Lost Bass el año pasado, devolvieron y autentificaron el bajo Höfner 500/1 de 1961 de Paul, que fue robado en 1972, por parte de Höfner. Paul expresa su agradecimiento a todos los involucrados.

El regreso del instrumento fue resultado de “The Lost Bass Project”, una iniciativa impulsada por un grupo de seguidores de los Beatles liderado por Nick Wass, ex director de marketing de Höfner GmbH, Scott Jones, ex periodista de la BBC, y la productora de televisión Naomi Jones. Su misión era simple: localizar el preciado bajo de Paul.

Paul McCartney, de 81 años, no había sido visto con su legendario bajo desde finales de 1969 cuando el cuarteto grababa Get Back y Let It Be. Por lo tanto, la emoción del reencuentro es aún mayor. “Paul McCartney nos ha dado tanto en los últimos 62 años. El proyecto Lost Bass es nuestra oportunidad de devolverle algo”, añadieron.

¿Qué es el Höfner 500/1?

El Höfner 500/1 de 1961 no solo es un instrumento musical, sino un símbolo de la historia de la música. McCartney lo utilizó en incontables éxitos de los Beatles y se puede escuchar en Love Me Do, She Loves You y Twist and Shout, además de acompañar al músico en conciertos y grabaciones del icónico disco Abbey Road.

Su desaparición representó una gran pérdida para el mundo de la música, convirtiendo su recuperación en un evento de trascendental importancia.